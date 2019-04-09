Волна краж продолжается: несовершеннолетний за несколько недель провернул несколько афер

Вчера, 8 апреля, полиция получила сообщение, что в Пайде 26-летняя женщина встретилась с 16-летним юношей, который ранее во время общения в соцсетях выразил желание купить мобильный телефон, который она продавала. Когда телефон оказался в руках молодого человека, он бросился бежать, не заплатив продавцу деньги. Полиция задержала подозреваемого.

Прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Мерике Лугна подтвердила Järva Teataja, что того же молодого человека полиция задерживала в качестве подозреваемого на прошлой неделе. Завтра прокуратура будет ходатайствовать о его аресте.

«Нельзя позволить продолжать совершать такие кражи и аферы», - объясняет Лугна.

О наказании, которое может грозить молодому человеку, пока рано говорить. Закон позволяет наказать за воровство и мошенничество до пяти лет тюремного заключения, но стоит учитывать, что речь идет о несовершеннолетнем.