Волна краж продолжается: несовершеннолетний за несколько недель провернул несколько афер

В понедельник полиция получила сообщение, что в Пайде желавший купить мобильный телефон молодой человек сбежал вместе с телефоном в неизвестном направлении и не отдал продавцу деньги. Выяснилось, что речь идет о том же юноше, который за последние недели совершил несколько краж и афер.
Вчера, 8 апреля, полиция получила сообщение, что в Пайде 26-летняя женщина встретилась с 16-летним юношей, который ранее во время общения в соцсетях выразил желание купить мобильный телефон, который она продавала. Когда телефон оказался в руках молодого человека, он бросился бежать, не заплатив продавцу деньги. Полиция задержала подозреваемого.
Прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Мерике Лугна подтвердила Järva Teataja, что того же молодого человека полиция задерживала в качестве подозреваемого на прошлой неделе. Завтра прокуратура будет ходатайствовать о его аресте.
«Нельзя позволить продолжать совершать такие кражи и аферы», - объясняет Лугна.
О наказании, которое может грозить молодому человеку, пока рано говорить. Закон позволяет наказать за воровство и мошенничество до пяти лет тюремного заключения, но стоит учитывать, что речь идет о несовершеннолетнем.
На прошлой неделе Järva Teataja писал, как инструктор по вождению и ученик во время урока случайно задержали вора. На прошлой неделе тот же человек пытался украсть велосипед из Пайдеского магазина. Также он неоднократно ходил в магазин Luutar, где просил показать ему золотые цепочки. Работник Luutar заподозрил, что у юноши недобрые намерения и отказался.