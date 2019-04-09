Таллиннский аэропорт купит комплекс для тренировок на случай авиакатастроф

Об этом BNS сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что мобильный тренировочный комплекс должен быть предназначен для проведения тренировок спасателей по ликвидации пожаров, возникших в результате авиакатастрофы, а также для проигрывания различных сценариев несчастий с летательными аппаратами.

Тренировочный комплекс должен быть мобильным и допускающим его транспортировку по дорогам общего пользования без специальных разрешений в полуприцепе.

Комплекс должен позволять проигрывать максимально большое количество различных сценариев, при этом работа пожарная тренировка спасателей должна происходить с настоящим пламенем.