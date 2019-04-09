Таллиннский аэропорт купит комплекс для тренировок на случай авиакатастроф

Предприятие Tallinna Lennujaam («Таллиннский аэропорт») объявило государственный тендер на покупку мобильного тренировочного комплекса для отработки действий в случае авиакатастроф.
Об этом BNS сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что мобильный тренировочный комплекс должен быть предназначен для проведения тренировок спасателей по ликвидации пожаров, возникших в результате авиакатастрофы, а также для проигрывания различных сценариев несчастий с летательными аппаратами.
Тренировочный комплекс должен быть мобильным и допускающим его транспортировку по дорогам общего пользования без специальных разрешений в полуприцепе.
Комплекс должен позволять проигрывать максимально большое количество различных сценариев, при этом работа пожарная тренировка спасателей должна происходить с настоящим пламенем.
Нетто-оборот участника конкурса за три последних года должен составлять не менее 150 000 евро. Заявки на участие в тендере можно подавать до утра 23 апреля.