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Таллиннский аэропорт купит комплекс для тренировок на случай авиакатастроф

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Таллиннский аэропорт.

ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES/PM/SCANPIX BALTICS

Предприятие Tallinna Lennujaam («Таллиннский аэропорт») объявило государственный тендер на покупку мобильного тренировочного комплекса для отработки действий в случае авиакатастроф.

Об этом BNS сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что мобильный тренировочный комплекс должен быть предназначен для проведения тренировок спасателей по ликвидации пожаров, возникших в результате авиакатастрофы, а также для проигрывания различных сценариев несчастий с летательными аппаратами.

Тренировочный комплекс должен быть мобильным и допускающим его транспортировку по дорогам общего пользования без специальных разрешений в полуприцепе.

Комплекс должен позволять проигрывать максимально большое количество различных сценариев, при этом работа пожарная тренировка спасателей должна происходить с настоящим пламенем.

Нетто-оборот участника конкурса за три последних года должен составлять не менее 150 000 евро. Заявки на участие в тендере можно подавать до утра 23 апреля.

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