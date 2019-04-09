Граждане Эстонии согласились с тем, что будут выданы американской стороне

По данным BNS, выдачу США не будут оспаривать Евгений Быков (44), Виталий Воронюк (36) и Амид Магеррамов (38). В рамках того же дела властям США уже выдан не имеющий определенного гражданства Виктор Литвинчук (38), который не оспорил соответствующее решение. Свою экстрадицию в США в рамках того же дела через административный суд оспорил не имеющий определенного гражданства Николай Нифталиев (32), его жалоба удовлетоврена не была, и теперь он обжаловал это решение в окружном суде.

21 марта правительство Эстонии решило выдать властям США обвиняемых в наркопреступлениях граждан Эстонии.

В Эстонии процедура экстрадиции делится на предварительное делопроизводство в Министерстве юстиции и госпрокуратуре, судебный контроль юридической допустимости экстрадиции и входящее в компетенцию исполнительной власти решение об экстрадиции.

Осенью прошлого года Харьюский уездный суд признал выдачу Быкова, Магеррамова, Нифталиева, Воронюка и Литвинчука США юридически допустимой.

Решение об экстрадиции иностранцев принимает министр юстиции, а решение об экстрадиции граждан Эстонии — правительство.

Согласно просьбе об экстрадиции, в США против мужчин выдвинуто в общей сложности девять пунктов обвинения, касающихся преступлений за период 2017-2018.

Просьба США об экстрадиции мужчин основана на подписанном 8 февраля 2006 года правительствами Эстонии и США договоре о взаимной экстрадиции.

Согласно договору, государства обязываются выдавать друг другу лиц, которых обратившееся с просьбой государство подозревает, обвиняет или осудило за преступление, которое по законам обоих государств влечет за собой наказание от лишения свободы на срок более года или строже.

Полиция Эстонии задержала мужчин в начале сентября 2018 года в связи с просьбой США о правовой помощи. Официальные власти США подозревают их в международном обороте фентанила и отмывании денег.

Мужчины были задержаны в результате продолжавшейся около года операции агентства по борьбе с наркопреступностью США DEA.

Весной 2003 года суд приговорил Быкова к восьми годам лишения свободы за организацию попыток убийства связанных с преступным миром бизнесменов Вадима Полищука, Виктора Шаповалов и Меэлиса Лао.