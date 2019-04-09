Вт, 9.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас

Eesti Energia объяснила, почему в марте упали цены

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Электросчетчик.

ФОТО: Арво Меэкс/Valgamaalane

Снижение стоимости электроэнергии в марте вызвано было в первую очередь неожиданно теплой погодой и улучшением состоянием дел с гидроресурсами, считают эксперты концерна Eesti Energia.

Как сообщил BNS концерн в своем мартовском обзоре рынка электроэнергии, в сравнении с февралем стоимость электроэнергии в марте в Эстонии упала на 15,2% до 40,1 евро за мегаватт-час.

В Финляндии стоимость электроэнергии упала на 14,5% до 40,01 евро, в Латвии — на 15,3% до 40,07 евро и в Литве — на 14,9% до 33,99 евро за мегаватт-час.

Вместе с тем, на стоимость электроэнергии по-прежнему оказывает давление растущий рынок квот на выбросы двуокиси углерода, который в предчувствии Брекзита находится в тревожно-неопределенном положении. А именно, не исключено, что Великобритания покинет также и европейский рынок квот, в результате на рынке может возникнуть избыток квот, что, в свою очередь, может обрушить их стоимость.

Средняя цена электроэнергии в апреле, на основании форвардных сделок, может составить почти 37,6 евро за мегаватт-час. На основании теплых первых дней апреля можно предположить, что падение цены обосновано, однако если в середине апреля Эстонию вновь настигнет волна холода, цена опять может возрасти. С другой стороны, удержать цену под контролем поможет заметное снижение потребления, отметил концерн Eesti Energia.

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