Eesti Energia объяснила, почему в марте упали цены

Как сообщил BNS концерн в своем мартовском обзоре рынка электроэнергии, в сравнении с февралем стоимость электроэнергии в марте в Эстонии упала на 15,2% до 40,1 евро за мегаватт-час.

В Финляндии стоимость электроэнергии упала на 14,5% до 40,01 евро, в Латвии — на 15,3% до 40,07 евро и в Литве — на 14,9% до 33,99 евро за мегаватт-час.

Вместе с тем, на стоимость электроэнергии по-прежнему оказывает давление растущий рынок квот на выбросы двуокиси углерода, который в предчувствии Брекзита находится в тревожно-неопределенном положении. А именно, не исключено, что Великобритания покинет также и европейский рынок квот, в результате на рынке может возникнуть избыток квот, что, в свою очередь, может обрушить их стоимость.