Китай намерен искоренить майнинг криптовалют

Перед принятием решений агентство собирается выслушать общественное мнение.

Добыча биткойна, как и других криптовалют, попала в список из более чем 450 видов деятельности, которые должны быть запрещены, поскольку они не придерживаются соответствующих законов и нормативных актов, являются небезопасными, тратят ресурсы или приводят к загрязнению окружающей среды, пишет 4pda.ru.

В документе не указана контрольная дата ликвидации майнинга криптовалют, а это означает, что такие действия должны быть прекращены немедленно после принятия окончательного решения. У общественности есть время до 7 мая, чтобы прокомментировать проект и внести свои предложения.