Китай намерен искоренить майнинг криптовалют

Власти Китая собираются запретить добычу криптовалют, в том числе и биткойна. Об этом стало известно после публикации Национальной комиссией по развитию и реформам пересмотренного списка отраслей, которые ведомство намерено поощрять, ограничивать или ликвидировать.
Перед принятием решений агентство собирается выслушать общественное мнение.
Добыча биткойна, как и других криптовалют, попала в список из более чем 450 видов деятельности, которые должны быть запрещены, поскольку они не придерживаются соответствующих законов и нормативных актов, являются небезопасными, тратят ресурсы или приводят к загрязнению окружающей среды, пишет 4pda.ru.
В документе не указана контрольная дата ликвидации майнинга криптовалют, а это означает, что такие действия должны быть прекращены немедленно после принятия окончательного решения. У общественности есть время до 7 мая, чтобы прокомментировать проект и внести свои предложения.
Цифровые деньги находятся под пристальным вниманием китайских властей с 2017 года, когда регуляторы начали запрещать первичное размещение монет (ICO) и закрыли местные биржи. Правительство также стало ограничивать добычу криптовалюты, заставляя организации перемещать свои майнинг-центры в другие регионы.