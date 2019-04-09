Супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных уток

Британский супермаркет Waitrose обвинили в расизме из-за пасхального набора шоколадных уток, сообщает издание The Daily Telegraph.
В коробке конфет стоимостью восемь фунтов стерлингов (чуть более девяти евро) лежали три сладкие утки. Изделия из белого, молочного и темного шоколада были подписаны «Пушистый», «Хрустящий» и «Гадкий», передает Lenta.ru. Особое внимание посетителей магазина привлекла утка из темного шоколада с подписью «Гадкий». Клиенты обвинили производителя в расизме.
Супермаркет временно убрал продукт из продажи и изменил дизайн упаковки. Представители Waitrose принесли извинения покупателям: «Нам очень жаль, что наименования продуктов затронули чувства посетителей».
Предположительно, производитель шоколадного набора назвал конфеты по мотивам мультфильма «Гадкий утенок», снятого студией Disney по сказке Ганса Христиана Андерсона. В песне из мультфильма пелось о некрасивом утенке с короткими коричневыми перьями.