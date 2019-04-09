Супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных уток

В коробке конфет стоимостью восемь фунтов стерлингов (чуть более девяти евро) лежали три сладкие утки. Изделия из белого, молочного и темного шоколада были подписаны «Пушистый», «Хрустящий» и «Гадкий», передает Lenta.ru. Особое внимание посетителей магазина привлекла утка из темного шоколада с подписью «Гадкий». Клиенты обвинили производителя в расизме.