Рабочая группа минобра поддержала обязательное образование с 5 лет

В рабочей группе, разрабатывающей проект Закона о дошкольном образовании, поддержку большинства получило предложение сделать обязательным дошкольное образование для детей в возрасте 5-7 лет. Водить детей в детский сад можно будет на неполный день, а также будет возможность обучения на дому. Подобно школам, детские сады в таком случае должны быть бесплатными, передает Rus.ERR.