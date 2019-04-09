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Рабочая группа минобра поддержала обязательное образование с 5 лет

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Детсад. Иллюстративное фото.

ФОТО: Caro / Scanpix

В рабочей группе, разрабатывающей проект Закона о дошкольном образовании, поддержку большинства получило предложение сделать обязательным дошкольное образование для детей в возрасте 5-7 лет. Водить детей в детский сад можно будет на неполный день, а также будет возможность обучения на дому. Подобно школам, детские сады в таком случае должны быть бесплатными, передает Rus.ERR.

Главный эксперт отдела общего образования Министерства образования Тийна Петерсон сказала ERR, что комиссия рассмотрела разные варианты того, в каком объеме сделать детский сад обязательным.

"У родителей останется возможность домашнего обучения ребенка, и в соответствии с потребностями родителя ребенок мог бы ходить в детский сад на полный или неполный день", – пояснила она.

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