Таллинн, Хельсинки и Тарту хотят создать единую систему продажи билетов

Цель тендера - создать предпосылки для перекрестного использования приложения в мобильном телефоне между дигитальными билетными системами Таллинна, Хельсинки и Тарту, а также возможность обмена данными между мобильными системами городов и перекрестным пользованием билетной продукции, сообщила Тартуская горуправа.

Для этого требуется в имеющиеся мобильные приложения продажи билетов общественного транспорта Таллинна и Тарту возможность покупать билеты на общественный транспорт Хельсинки и использовать то же самое приложение в общественном транспорте Хельсинки.