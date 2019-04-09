Вт, 9.04.2019
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  • Таллинн, Хельсинки и Тарту хотят создать единую систему продажи билетов

Таллинн, Хельсинки и Тарту хотят создать единую систему продажи билетов

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Автобус. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Город Тарту примет участие в проекте Таллиннского транспортного департамента e-Ticketing, в рамках которого будет проведет тендер на внедрение мобильного приложения, позволяющего перекрестное использование продажи билетов в общественном транспорте Таллинн-Хельсинки-Тарту.

Цель тендера - создать предпосылки для перекрестного использования приложения в мобильном телефоне между дигитальными билетными системами Таллинна, Хельсинки и Тарту, а также возможность обмена данными между мобильными системами городов и перекрестным пользованием билетной продукции, сообщила Тартуская горуправа.

Для этого требуется в имеющиеся мобильные приложения продажи билетов общественного транспорта Таллинна и Тарту возможность покупать билеты на общественный транспорт Хельсинки и использовать то же самое приложение в общественном транспорте Хельсинки.

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