Таллинн, Хельсинки и Тарту хотят создать единую систему продажи билетов

Город Тарту примет участие в проекте Таллиннского транспортного департамента e-Ticketing, в рамках которого будет проведет тендер на внедрение мобильного приложения, позволяющего перекрестное использование продажи билетов в общественном транспорте Таллинн-Хельсинки-Тарту.
Цель тендера - создать предпосылки для перекрестного использования приложения в мобильном телефоне между дигитальными билетными системами Таллинна, Хельсинки и Тарту, а также возможность обмена данными между мобильными системами городов и перекрестным пользованием билетной продукции, сообщила Тартуская горуправа.
Для этого требуется в имеющиеся мобильные приложения продажи билетов общественного транспорта Таллинна и Тарту возможность покупать билеты на общественный транспорт Хельсинки и использовать то же самое приложение в общественном транспорте Хельсинки.