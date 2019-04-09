Галерея: совет ERR обсуждает жалобу Мартина Хельме на журналистов

Сегодня вечером прошло собрание совета Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR), на повестке дня было письмо Мартина Хельме (EKRE), в котором он высказывает желание изгнать из эфира якобы предвзятых журналистов, передает Postimees.
Председатель совета Рейн Рейдеманн ранее сказал Postimees, что видел письмо и девятого апреля соберется совет.
Вейдеманн добавил, что каждый член совета имеет право выставлять на повестку дня предложения и предложение Хельме стоит сегодня на повестке дня.
В совет Эстонского национального телерадиовещания входят четыре эксперта и один представитель от каждой фракции в Рийгикогу.