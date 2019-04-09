Галерея: совет ERR обсуждает жалобу Мартина Хельме на журналистов

Председатель совета Рейн Рейдеманн ранее сказал Postimees, что видел письмо и девятого апреля соберется совет.

Вейдеманн добавил, что каждый член совета имеет право выставлять на повестку дня предложения и предложение Хельме стоит сегодня на повестке дня.