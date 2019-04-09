Вт, 9.04.2019
Убежден, что у Эстонии слишком большой госбюджет. И это проблема. Олег Осиновский

Галерея: совет ERR обсуждает жалобу Мартина Хельме на журналистов

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Сегодня вечером прошло собрание совета Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR), на повестке дня было письмо Мартина Хельме (EKRE), в котором он высказывает желание изгнать из эфира якобы предвзятых журналистов, передает Postimees.

Председатель совета Рейн Рейдеманн ранее сказал Postimees, что видел письмо и девятого апреля соберется совет.

Вейдеманн добавил, что каждый член совета имеет право выставлять на повестку дня предложения и предложение Хельме стоит сегодня на повестке дня.

В совет Эстонского национального телерадиовещания входят четыре эксперта и один представитель от каждой фракции в Рийгикогу.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ