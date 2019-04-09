Полиция ищет свидетелей аварии в Таллинне: пострадал 15-летний юноша

По первоначальным данным, микроавтобус Opel двигался по Эхитаяте-теэ в направлении Таммсааре-теэ и наехал на двигавшийся перед ним и остановившийся микроавтобус Citroen. От удара Citroen наехал на остановившийся перед ним автомобиль Škoda.

С места ДТП в больницу доставили пассажира автомобиля Škoda, 15-летнего молодого человека. Управлявшая автомобилем Škoda 46-летняя женщина, находившийся за рулем Opel 35-летний мужчина и водитель Citroen, 19-летний молодой человек, не пострадали.