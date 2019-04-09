Назван продукт, который помогает противостоять возрастным изменениям в мозге и кишечнике

В рамках эксперимента мышам (возраст - 24 месяца, что эквивалентно 56-69 годам человеческой жизни) вводили перорально аллилсульфид. Этих животных сравнивали с особями в возрасте 4 и 24 месяцев, которые не получали соединение. В итоге у пожилых мышей из основной группы наблюдались более высокие показатели долгосрочной и краткосрочной памяти, а также более здоровая микрофлора кишечника по сравнению с их ровесниками из контрольной группы. У последних, кстати, также страдала пространственная память.