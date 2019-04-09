Полиция проверила подозрительный чемодан в центре Таллинна
Около семи часов вечера в Центр тревоги сообщили, о подозрительном чемодане в кустах на бульваре Вабадузе в центре Таллинна, передает Postimees.
На месте полиция и скорая помощь. По словам пресс-секретаря полиции, полицейские ограждают зону возможной опасности, чтобы обеспечить безопасность людей.
Движение общественного транспорта было ограничено, до тех пора пока саперы на разобрались, в чем было дело.
Саперы выяснили, что чемодан пуст и поскольку опасности не было, движение транспорта восстановили.