Вт, 9.04.2019
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Полиция проверила подозрительный чемодан в центре Таллинна
Дополнено в 20.45

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Робот-сапер. Иллюстративное фото.

ФОТО: MAILIIS OLLINO/PRNPM/EMF

Около семи часов вечера в Центр тревоги сообщили, о подозрительном чемодане в кустах на бульваре Вабадузе в центре Таллинна, передает Postimees.

На месте полиция и скорая помощь. По словам пресс-секретаря полиции, полицейские ограждают зону возможной опасности, чтобы обеспечить безопасность людей.

Движение общественного транспорта было ограничено, до тех пора пока саперы на разобрались, в чем было дело.

Саперы выяснили, что чемодан пуст и поскольку опасности не было, движение транспорта восстановили.

Скриншот.

ФОТО: Kuvatõmmis

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