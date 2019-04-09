Казус в Бельгии: всегда ли идентичные близнецы могут обмануть правосудие?

Стандартный анализ ДНК включает в себя исследование лишь маленького участка генома - этого хватает для обычных людей, но недостаточно для различения близнецов. Специалисты Eurofin взяли образцы у двух идентичных близнецов и у сына одного из них и исследовали ДНК полностью.

В ДНК братьев обнаружилось несколько десятков различий, и также было установлено, что сын унаследовал от отца пять из этих мутаций, и таким образом, половина его генома отличалась от дядиного.

На такой тест в лаборатории уходило около месяца - что довольно быстро в случае уголовных расследований.

Команда Градля сразу же получила около десятка обращений от полиции США, разных стран Европы и Латинской Америки с просьбой о такой экспертизе. "Оказывается, что дел об изнасилованиях, где подозреваемые - близнецы, гораздо больше, чем мы ожидали. - рассказал Градль. - Часто в таких делах у полиции есть образцы спермы, и в этих случаях мы точно можем дать четкий ответ и указать на виновного".

Громкие уголовные дела с участием идентичных близнецов

1999, США. Изнасиловании студенки в Мичигане

В городке Рэпид-Фоллс нападению подверглась девушка: ее ударили по голове и изнасиловали. Лишь спустя пять лет по ДНК полиция вышла на подозреваемого - но оказалось, что у него есть брат-близнец. На допросах Джером Купер и Тайлер Купер оба отрицали свою вину, но и не обвиняли друг друга. "Мы посадили их в одно помещение, в надежде, что беседуя друг с другом, они как-то выдадут свой сговор - но нет, они просто болтали о чепухе", - рассказывал капитан полиции Джеффри Хертел. Обвинения предъявлялись трижды. В последний раз суд обращался к этому делу в 2018 году. Дело осталось нераскрытым - полная экспертиза ДНК оказалась слишком дорога.

2009, Малайзия. Перехват партии наркотиков

Полиция Куала-Лумпура остановила автомобиль, перевозивший 166 кг марихуаны и 1,7 кг опия-сырца. В доме, куда везли наркотики, была устроена засада, и полиция арестовала мужчину - который оказался полным близнецом водителя. В Малайзии вплоть до 2018 года наркокурьеров ждала неминуемая смертная казнь. В ходе судебного процесса возникли сомнения, кто именно из двоих братьев, Сатис Радж или Сабариш Радж, точно знал о содержимом мешков и организовал перевозку. "Я не могу отправить невиновного на виселицу", - заявил судья и постановил освободить обоих.

2009, Германия. Ограбление ювелирного отдела на 6 млн евро

На рассвете 25 января трое грабителей в масках забрались по веревочной лестнице в рскошный берлинский универмаг КаDeWe (Kaufhaus des Westens) и украли драгоценности на сумму в 6 млн евро. На месте преступления была найдена перчатка. По отпечаткам пальцев и ДНК внутри перчатки полиция вышла на подозреваемого, у которого был идентичный брат. Оба - Хассан и Аббас О. - были арестованы. Однако эксперты не смогли установить, кому именно принадлежала перчатка, и братья были отпущены на свободу без предъявления обвинений и суда.

В 2014 и 2017 годах KaDeWe - второй по размаху люкс-магазин Европы после лондонского Harrod's - снова подвергся ограблениям, но меньшего масштаба.

Уголовных и гражданских дел, где ответчиками оказываются близнецы, в мире десятки. Иногда наличие татуировки или надежного алиби у одного из близнецов все-таки позволяют полиции точно определить виновного.

А как же закончилось дело марсельского насильника?

Полная экспертиза ДНК французскому суду не понадобилась. Один из братьев - Йоан Гомис - сам признался в преступлении в зале суда после того, как некоторые из изнасилованных женщин вспомнили, что напавший на них мужчина произносил слова с некоторой задержкой.

Эта особенность была вызвана нарушением слуха, которым страдал Йоан и которого не было у его брата Элвина.

Йоан решил больше не отпираться и признал себя виновным в трех изнасилованиях, трех покушениях на изнасилование и сексуальных домогательствах.