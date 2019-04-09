Корб: коалиция не намерена ограничивать вещание телеканалов и радиостанций

Вчера кандидат в министры культуры от партии «Отечество» (Isamaa) Тынис Лукас сказал, что направленную против Эстонии пропаганду необходимо ограничивать, более жестко контролируя выдачу лицензий на теле- и радиовещание, однако конкретные ограничения должны быть согласованы в правительстве, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".