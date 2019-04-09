Корб: коалиция не намерена ограничивать вещание телеканалов и радиостанций

Вчера кандидат в министры культуры от партии «Отечество» (Isamaa) Тынис Лукас сказал, что направленную против Эстонии пропаганду необходимо ограничивать, более жестко контролируя выдачу лицензий на теле- и радиовещание, однако конкретные ограничения должны быть согласованы в правительстве, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Партнёры по возможной коалиции подобной риторики Лукаса не одобряют.
"Свобода слова в Эстонии на высоком уровне, это достижение нужно сохранять. Люди должны иметь возможность высказаться, они сами оценивают, какие каналы смотреть и таким образом решают, какому каналу отдавать больше предпочтения, какие новости смотреть, а какие слушать", - сказал генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб.
По словам Корба, никакого ограничения вещания телеканалов и радиостанций на повестке дня у создающейся коалиции не стоит.