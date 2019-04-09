Палата общин Великобритании поддержала инициативу Мэй об отсрочке Брекзита до 30 июня

За эту инициативу высказались 420 депутатов, против нее - 110 членов парламента.

8 апреля законопроект об отсрочке Брекзита был одобрен Палатой лордов.

Голосование состоялась после того, как на прошлой неделе Мэй направила письмо с соответствующей просьбой председателю Европейского совета Дональду Туску.

Обсуждаться вопрос продления сроков Брекзита будет на саммите ЕС в среду. Любое предложение по Брекзиту должны будут одобрить лидеры всех 27 стран, остающихся в ЕС. СМИ сообщали, что у Туска есть собственный план по продлению Брекзита - он предлагает отодвинуть выход Великобритании из ЕС на год.