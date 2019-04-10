Репс: нынешняя коалиция не является идеальной для избирателей Центристской партии

Выступая накануне вечером в эфире передачи "Первая студия" на канале ETV Репс сказала, что коалиция не идеальная, но формируется она с учетом полученных на выборах голосов, пишет rus.err.ee.

По словам Майлис Репс, никто не ожидал, что центристы и соцдемы выступят слабее, чем планировалось, а "Эстония 200" и вовсе не пройдет в Рийгикогу.

Несмотря на то, что поддержка Центристской партии среди русскоязычного населения падает, по словам Репс, в коалиционное соглашение были включены важные пункты, которые хотели видеть избиратели.