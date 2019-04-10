Ср, 10.04.2019
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Репс: нынешняя коалиция не является идеальной для избирателей Центристской партии

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Майлис Репс.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Член правления Центристской партии Майлис Репс признала, что коалиция с EKRE и "Отечеством" не является идеальной для избирателей центристов.

Выступая накануне вечером в эфире передачи "Первая студия" на канале ETV Репс сказала, что коалиция не идеальная, но формируется она с учетом полученных на выборах голосов, пишет rus.err.ee.

По словам Майлис Репс, никто не ожидал, что центристы и соцдемы выступят слабее, чем планировалось, а "Эстония 200" и вовсе не пройдет в Рийгикогу. 

Несмотря на то, что поддержка Центристской партии среди русскоязычного населения падает, по словам Репс, в коалиционное соглашение были включены важные пункты, которые хотели видеть избиратели.

"Разумеется, для нас важны политика гражданства и языковая политика, также нам важно отстаивать чувство справедливости как русскоязычных, так и других избирателей, и все эти темы присутствуют в коалиционном соглашении и в этой коалиции", - сказала Майлис Репс.

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