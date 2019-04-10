Рейтинг партий: поддержка центристов выросла

Если в последнюю неделю марта Партию реформ поддерживали 33 процента опрошенных, то по состоянию на 8 апреля число сторонников выросло на 0,4 процента. Поддержка Центристской партии в конце марта составляла 20,4 процента, а в апреле выросла до 20,8 процента.

А вот число сторонников EKRE немного сократилось: если в конце марта партию поддерживало 17,4 процента опрошенных, то к 8 апреля таковых было 16,5 процента.

Расположившихся на четвертом и пятом местах Социал-демократическую партию и "Отечество" поддерживают 9,1 и 10 процентов респондентов соответственно. Неделей ранее данные показатели были 9,8 и 9,4 процента.