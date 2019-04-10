Тренера сборной Аргентины Скалони сбил автомобиль

Тренера доставили в университетский госпиталь Son Espases со множественными травмами.

Инцидент произошел около 10 утра возле школы в Пуэрто Порталс. Автомобиль сбил Скалони, разворачиваясь задом.

По информации Crónica Balear, Скалони при падении получил травмы лица – порезы, ушибы. У тренера сильный порез брови – около 10 сантиметров, а также порез под глазом.

Установлено, что сбил Скалони его друг. Авария была непреднамеренной. Тесты на алкоголь у обоих участников ДТП были отрицательными. Полиция занимается делом.

Пресс-служба сборной Аргентины сообщила, что тренер был выписан после оказания ему медицинской помощи.

В Twitter аргентинец поблагодарил болельщиков за поддержку. «Пара швов и еду домой», — написал Скалони.