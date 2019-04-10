Ср, 10.04.2019
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Тренера сборной Аргентины Скалони сбил автомобиль

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FILE PHOTO: Soccer Football - Argentina Training - Ciudad Real Madrid, Valdebebas, Madrid, Spain - March 18, 2019 Argentina coach Lionel Scaloni during training REUTERS/Juan Medina/File Photo

ФОТО: Juan Medina / Reuters

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони попал в ДТП на Мальорке.

40-летний аргентинец был сбит автомобилем во время езды на велосипеде, сообщает sports.ru.

Тренера доставили в университетский госпиталь Son Espases со множественными травмами.

Инцидент произошел около 10 утра возле школы в Пуэрто Порталс. Автомобиль сбил Скалони, разворачиваясь задом.

По информации Crónica Balear, Скалони при падении получил травмы лица – порезы, ушибы. У тренера сильный порез брови – около 10 сантиметров, а также порез под глазом.

Установлено, что сбил Скалони его друг. Авария была непреднамеренной. Тесты на алкоголь у обоих участников ДТП были отрицательными. Полиция занимается делом.

Пресс-служба сборной Аргентины сообщила, что тренер был выписан после оказания ему медицинской помощи.

В Twitter аргентинец поблагодарил болельщиков за поддержку. «Пара швов и еду домой», — написал Скалони.

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