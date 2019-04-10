Ср, 10.04.2019
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Россия в седьмой раз запросила у Интерпола арест Браудера

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Уильям Браудер.

ФОТО: SCANPIX

Россия в седьмой раз направила в Интерпол просьбу об аресте британского бизнесмена, основателя фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера.

Об этом во вторник, 9 апреля, сообщило агентство Reuters. Москва обвиняет финансиста в ряде преступлений, включая преднамеренное банкротство и уклонение от налогов, пишет DW.com.

"Надо что-то исправлять в Интерполе, если диктаторы могут неограниченное число раз возвращаться и преследовать своих врагов с помощью надуманных ордеров", - написал Браудер в своем аккаунте в Twitter.

Предыдущие шесть аналогичных запросов были отклонены. Нынешнее обращение Москвы должно быть рассмотрено на сессии комиссии Интерпола 15-19 апреля.

Инвестфонд Браудера и "закон Магнитского"

С 1995 по 2006 годы возглавляемый Браудером Hermitage Capital Management был одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском фондовом рынке. В 2007 году прокуратура заподозрила его дочерние предприятия в уклонении от налогов, но до суда дело не дошло. После обысков в компании юрист Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 миллионов долларов США. После чего прокуратура обвинила самого Магнитского в уклонении от налогов.

Он был арестован и провел почти год в следственном изоляторе в Москве. В ноябре 2009 года Магнитский умер в СИЗО в возрасте 37 лет. В 2012 году в США был принят "закон Магнитского", который сначала распространялся на причастных к гибели юриста в СИЗО, а потом - и на другие лица, ответственные за грубые нарушения прав человека.

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