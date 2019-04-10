Россия в седьмой раз запросила у Интерпола арест Браудера

Об этом во вторник, 9 апреля, сообщило агентство Reuters. Москва обвиняет финансиста в ряде преступлений, включая преднамеренное банкротство и уклонение от налогов, пишет DW.com.

"Надо что-то исправлять в Интерполе, если диктаторы могут неограниченное число раз возвращаться и преследовать своих врагов с помощью надуманных ордеров", - написал Браудер в своем аккаунте в Twitter.

Russia is going to Interpol for the 7th time to have me arrested (the first 6 were rejected as politically motivated). Something needs to be fixed at Interpol if dictators can go back unlimited times to chase their enemies with bogus warrants https://t.co/qefjr7abc4 — Bill Browder (@Billbrowder) 8 апреля 2019 г.

Предыдущие шесть аналогичных запросов были отклонены. Нынешнее обращение Москвы должно быть рассмотрено на сессии комиссии Интерпола 15-19 апреля.

Инвестфонд Браудера и "закон Магнитского"

С 1995 по 2006 годы возглавляемый Браудером Hermitage Capital Management был одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском фондовом рынке. В 2007 году прокуратура заподозрила его дочерние предприятия в уклонении от налогов, но до суда дело не дошло. После обысков в компании юрист Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 миллионов долларов США. После чего прокуратура обвинила самого Магнитского в уклонении от налогов.