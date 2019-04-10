Ср, 10.04.2019
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"Манчестер Сити" продолжил печальную серию Гвардиолы

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Manchester City's Belgian midfielder Kevin De Bruyne (C) vies with Tottenham Hotspur's Belgian defender Toby Alderweireld (R) during the UEFA Champions League quarter-final first leg football match between Tottenham Hotspur and Manchester City at the Tottenham Hotspur Stadium in north London, on April 9, 2019. - Tottenham won the match 1-0. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

ФОТО: ADRIAN DENNIS / AFP

С среду вечером состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Ливерпуль" решил в первом тайме все проблемы к исходу первого получаса игры, забив два гола в ворота "Порту", отличились Кейта и Фирмино, а в английском дерби между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" продолжилась грустная серия Пепа Гвардиолы: каталонец в восьмой раз в тренерской карьере проиграл в гостях в первом матче плей-офф турнира. Всего дважды после этого он одерживал победу по сумме двух матчей."Тоттенхэм в родных стенах одержал минимальную 1:0 победу благодаря голу Сон Хын Мина на 78-й минуте. Однако и "шпор" не обошли проблемы: в матче получил травму ведущий форвард "Тоттенхэма", Харри Кейн: на 56-й минуте встречи 25-летний форвард покинул поле после стыка с Фабианом Делфом. Кейн держался за правый голеностоп. По словам тренера "шпор", Маурисио Почеттино, Кейн может пропустить остаток сезона.

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