"Манчестер Сити" продолжил печальную серию Гвардиолы

"Ливерпуль" решил в первом тайме все проблемы к исходу первого получаса игры, забив два гола в ворота "Порту", отличились Кейта и Фирмино, а в английском дерби между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" продолжилась грустная серия Пепа Гвардиолы: каталонец в восьмой раз в тренерской карьере проиграл в гостях в первом матче плей-офф турнира. Всего дважды после этого он одерживал победу по сумме двух матчей."Тоттенхэм в родных стенах одержал минимальную 1:0 победу благодаря голу Сон Хын Мина на 78-й минуте. Однако и "шпор" не обошли проблемы: в матче получил травму ведущий форвард "Тоттенхэма", Харри Кейн: на 56-й минуте встречи 25-летний форвард покинул поле после стыка с Фабианом Делфом. Кейн держался за правый голеностоп. По словам тренера "шпор", Маурисио Почеттино, Кейн может пропустить остаток сезона.