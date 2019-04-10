В Таллинне на пешеходном переходе машина сбила двух девочек

Инцидент имел место на пешеходном переходе у здания номер два по улице Одра. Автомобиль Subaru XV под управлением 45-летнего мужчины сбил на регулируемом пешеходном переходе двух переходивших дорогу 12-летних девочек. По предварительным данным, разрешающий сигнал светофора горел как для автомобиля, так и для пешеходов.