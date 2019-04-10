Ср, 10.04.2019
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  • В Таллинне на пешеходном переходе машина сбила двух девочек

В Таллинне на пешеходном переходе машина сбила двух девочек

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Kiirabi.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Во вторник, 9 апреля, около 15.54 в Таллинне произошла авария, в которой пострадали две 12-летние девочки, сообщила пресс-служба МВД.

Инцидент имел место на пешеходном переходе у здания номер два по улице Одра. Автомобиль Subaru XV под управлением 45-летнего мужчины сбил на регулируемом пешеходном переходе двух переходивших дорогу 12-летних девочек. По предварительным данным, разрешающий сигнал светофора горел как для автомобиля, так и для пешеходов.

Девочек доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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