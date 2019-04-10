Россиянина дисквалифицировали в НХЛ на целый сезон

НХЛ вынесла решение касательно бывшего защитника «Лос-Анджелеса» Вячеслава Войнова, передает sports.ru.
Лига дисквалифицировала россиянина на весь следующий сезон.
При условии хорошего поведения Войнов сможет вернуться в НХЛ после 1 июля 2020 года.
Напомним, что в 2015 году хоккеист провел два месяца в тюрьме по делу о домашнем насилии в отношении своей супруги.
После отбытия наказания он был задержан иммиграционной полицией США и снова заключен под стражу. Войнов согласился добровольно вернуться в Россию, чтобы избежать депортации и не ждать приговора иммиграционного суда.
В июле этого года суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство хоккеиста о снятии с него обвинений в домашнем насилии. Он пытался добиться приостановления дисквалификации и вернуться в лигу.
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказал мнение по поводу дисквалификации защитника Вячеслава Войнова.
«Я определил, что Вячеслав Войнов применил домашнее насилие в отношении своей супруги.
Сегодняшнее решение, с учетом особенностей дела и вовлеченных в него людей, было необходимым.
НХЛ не может и не будет закрывать глаза на такие и похожие случаи насилия, особенно в отношении супруга, партнера или члена семьи», – сказал Беттмэн.