Ср, 10.04.2019
В Европейском союзе нет диктата одной идеологии и уже тем более одной партии. Кармо Тюйр

Россиянина дисквалифицировали в НХЛ на целый сезон

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Хоккеист Вячеслав Войнов.

ФОТО: Artyom Korotayev/Artyom Korotayev/TASS

НХЛ вынесла решение касательно бывшего защитника «Лос-Анджелеса» Вячеслава Войнова, передает sports.ru.

Лига дисквалифицировала россиянина на весь следующий сезон. 

При условии хорошего поведения Войнов сможет вернуться в НХЛ после 1 июля 2020 года.

Напомним, что в 2015 году хоккеист провел два месяца в тюрьме по делу о домашнем насилии в отношении своей супруги.

После отбытия наказания он был задержан иммиграционной полицией США и снова заключен под стражу. Войнов согласился добровольно вернуться в Россию, чтобы избежать депортации и не ждать приговора иммиграционного суда.

В июле этого года суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство хоккеиста о снятии с него обвинений в домашнем насилии. Он пытался добиться приостановления дисквалификации и вернуться в лигу. 

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказал мнение по поводу дисквалификации защитника Вячеслава Войнова.

«Я определил, что Вячеслав Войнов применил домашнее насилие в отношении своей супруги.

Сегодняшнее решение, с учетом особенностей дела и вовлеченных в него людей, было необходимым.

НХЛ не может и не будет закрывать глаза на такие и похожие случаи насилия, особенно в отношении супруга, партнера или члена семьи», – сказал Беттмэн.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ