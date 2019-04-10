Ср, 10.04.2019
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Юго-восток Канады пострадал от ледяного шторма: более 300 тысяч домов остались без света

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На Канаду обрушился ледяной дождь.

ФОТО: Graham Hughes / The Canadian Press/PA Images

8 апреля переохлажденный дождь и сильный ветер обрушили много деревьев и ветвей в южной части канадской провинции Квебек, что привело к серьезным проблемам с электроснабжением.

Без света остались 310 тысяч домов, большая часть которых приходится на административные регионы Лаваль и Ланодьер, а также Лаврентийские горы. По данным на утро вторника, их число уменьшилось до 250 тысяч, сообщает Stormnews со ссылкой на вещательную корпорацию CBC.

Hydro-Québec заявляет, что электричество в дома вернется не раньше 10 апреля. Ремонтным бригадам приходится самим расчищать дороги, что очень замедляет работу на поврежденных линиях электропередачи, пишет Newsru.com.

В населенных закрыты школы. На обледеневших дорогах фиксируются ДТП, а из-за неработающих светофоров в некоторых местах возникли заторы.

Еще одна серьезная проблема связана с тем, что некоторые лишенные отопления жители используют опасные способы обогрева своих домов. Это приводит к пожарам, а также отравлениям угарным газом, из-за которого уже госпитализированы 5 человек: одна семья согревалась дома при помощи барбекю, другой мужчина надышался продуктами горения топлива из генератора, находившегося внутри помещения.

Чтобы избежать подобных инцидентов, власти производят обход домов. Кроме того, в Лавале открыт пункт, где люди могут согреться, поесть и принять горячий душ.

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