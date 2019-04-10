Юго-восток Канады пострадал от ледяного шторма: более 300 тысяч домов остались без света

8 апреля переохлажденный дождь и сильный ветер обрушили много деревьев и ветвей в южной части канадской провинции Квебек, что привело к серьезным проблемам с электроснабжением.
Без света остались 310 тысяч домов, большая часть которых приходится на административные регионы Лаваль и Ланодьер, а также Лаврентийские горы. По данным на утро вторника, их число уменьшилось до 250 тысяч, сообщает Stormnews со ссылкой на вещательную корпорацию CBC.
Hydro-Québec заявляет, что электричество в дома вернется не раньше 10 апреля. Ремонтным бригадам приходится самим расчищать дороги, что очень замедляет работу на поврежденных линиях электропередачи, пишет Newsru.com.
В населенных закрыты школы. На обледеневших дорогах фиксируются ДТП, а из-за неработающих светофоров в некоторых местах возникли заторы.
Еще одна серьезная проблема связана с тем, что некоторые лишенные отопления жители используют опасные способы обогрева своих домов. Это приводит к пожарам, а также отравлениям угарным газом, из-за которого уже госпитализированы 5 человек: одна семья согревалась дома при помощи барбекю, другой мужчина надышался продуктами горения топлива из генератора, находившегося внутри помещения.
Чтобы избежать подобных инцидентов, власти производят обход домов. Кроме того, в Лавале открыт пункт, где люди могут согреться, поесть и принять горячий душ.
Tens of thousands of Quebecers are still without power, and emergency officials are urging the public to be careful with candles and generators.— CBC Montreal (@CBCMontreal) 9 апреля 2019 г.
One Laval family was treated for CO inhalation after using a barbecue to heat their home. They are now recovering. pic.twitter.com/Ix1oBS3hhY
A Hydro-Quebec spokesman says in some areas, crews have to clear ice-covered branches and trees to restore power. Here in Laval, branches are coated with a thick layer of ice. pic.twitter.com/EZ899h9u7u— Kate McKenna (@katemckenna8) 9 апреля 2019 г.
That ice is heavy pic.twitter.com/NEPvDGBOMX— Kate McKenna (@katemckenna8) 9 апреля 2019 г.