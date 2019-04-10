Юго-восток Канады пострадал от ледяного шторма: более 300 тысяч домов остались без света

Без света остались 310 тысяч домов, большая часть которых приходится на административные регионы Лаваль и Ланодьер, а также Лаврентийские горы. По данным на утро вторника, их число уменьшилось до 250 тысяч, сообщает Stormnews со ссылкой на вещательную корпорацию CBC.

Hydro-Québec заявляет, что электричество в дома вернется не раньше 10 апреля. Ремонтным бригадам приходится самим расчищать дороги, что очень замедляет работу на поврежденных линиях электропередачи, пишет Newsru.com.

В населенных закрыты школы. На обледеневших дорогах фиксируются ДТП, а из-за неработающих светофоров в некоторых местах возникли заторы.

Еще одна серьезная проблема связана с тем, что некоторые лишенные отопления жители используют опасные способы обогрева своих домов. Это приводит к пожарам, а также отравлениям угарным газом, из-за которого уже госпитализированы 5 человек: одна семья согревалась дома при помощи барбекю, другой мужчина надышался продуктами горения топлива из генератора, находившегося внутри помещения.

Чтобы избежать подобных инцидентов, власти производят обход домов. Кроме того, в Лавале открыт пункт, где люди могут согреться, поесть и принять горячий душ.

Tens of thousands of Quebecers are still without power, and emergency officials are urging the public to be careful with candles and generators.



One Laval family was treated for CO inhalation after using a barbecue to heat their home. They are now recovering. pic.twitter.com/Ix1oBS3hhY — CBC Montreal (@CBCMontreal) 9 апреля 2019 г.

A Hydro-Quebec spokesman says in some areas, crews have to clear ice-covered branches and trees to restore power. Here in Laval, branches are coated with a thick layer of ice. pic.twitter.com/EZ899h9u7u — Kate McKenna (@katemckenna8) 9 апреля 2019 г.