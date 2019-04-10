В списке клиентов допингового доктора Шмидта появилось еще одно известное имя

Леманн принимал кровяной допинг на протяжении многих лет и входил в тренировочную группу знаменитой немецкой спортсменки Клаудии Пехштайн. Однако применение допинга не сильно помогло Леманну: ни на одном крупном соревновании медалей он не завоевал.