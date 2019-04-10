В списке клиентов допингового доктора Шмидта появилось еще одно известное имя

По данным немецких СМИ, этим спортсменом оказался 35-летний трехкратный участник Олимпиад, конькобежец Роберт Леманн.
Леманн принимал кровяной допинг на протяжении многих лет и входил в тренировочную группу знаменитой немецкой спортсменки Клаудии Пехштайн. Однако применение допинга не сильно помогло Леманну: ни на одном крупном соревновании медалей он не завоевал.
Также СМИ сообщили, что расследование допингового скандала, вспыхнувшего на ЧМ по лыжным гонкам в Австрии, продолжится в Швеции и Северной Италии.