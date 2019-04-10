Ср, 10.04.2019
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  • В списке клиентов допингового доктора Шмидта появилось еще одно известное имя

В списке клиентов допингового доктора Шмидта появилось еще одно известное имя

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Robert Lehmann

ФОТО: imago sportfotodienst / imago/Camera 4/Scanpix

По данным немецких СМИ, этим спортсменом оказался 35-летний трехкратный участник Олимпиад, конькобежец Роберт Леманн.

Леманн принимал кровяной допинг на протяжении многих лет и входил в тренировочную группу знаменитой немецкой спортсменки Клаудии Пехштайн. Однако применение допинга не сильно помогло Леманну: ни на одном крупном соревновании медалей он не завоевал.

Также СМИ сообщили, что расследование допингового скандала, вспыхнувшего на ЧМ по лыжным гонкам в Австрии, продолжится в Швеции и Северной Италии.

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