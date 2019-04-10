Тоомас Хендрик Ильвес: меня беспокоит царящая в Эстонии политическая риторика

Ильвес сообщил посредством соцсетей, что он на занимаемых им ранее должностях всегда боролся за то, чтобы Эстония стала достойным членом в семье культурных народов, чтобы Эстонию не считали очередной неудавшейся восточноевропейской страной, где отрицаются принципы либеральной демократии.

«Поэтому меня очень беспокоят требования и риторика, звучавшие в последнее время в эстонской политике. Нетерпимость, ненависть, глумление, угрозы, клеймение граждан Эстонии других национальностей раковой опухолью Кремля, а людей с другим цветом кожи — пустоголовыми, которым следует указать на дверь. Людей с иной сексуальной ориентацией называют инвалидами, которых следует лишить права голоса», - сообщил Ильвес.

«Что должны полететь головы судей, что журналистов телерадиовещания следует отстранить от работы. Прозвучавшие угрозы, что в случае неудачных коалиционных переговорах будут организованы беспорядки. Что митинг против миграционного пакта ООН покажется по сравнению с ними воскресной прогулкой», - заявил Ильвес.

По словам Ильвеса, ему с трудом верится, что все это возможно в Эстонии.