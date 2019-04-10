Свидетель назвал причину драки с участием Кокорина и Мамаева

По словам мужчины, конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком вспыхнул из-за того, что друг Кокорина сравнил его с певцом PSY. В ответ Пак обозвал мужчину кучей экскрементов. После этого к столику, где сидел чиновник, подошли Кокорин и Мамаев. Григорян признал, что не слышал диалога, однако после обмена репликами нападающий «Зенита» взял стул и ударил Пака.

После этого спортсмены вышли из кафе и попытались сесть в машину, однако выбрали не тот автомобиль. Водитель Виталий Соловчук заявил Кокорину и Мамаеву, что «не повезет таких петухов». В результате они также подрались.