Избранный по списку EKRE депутат продолжает скупать радиостанции

Избранный депутатом Рийгикогу по списку Консервативной народной партии (EKRE) Сийм Похлак, который также является членом волостного собрания Козе, приобрел очередную работающую в Валгамаа убыточную радиостанцию Ruut FM.

Из годовых отчетов Ruut FM следует, что станция работала с существенными убытками. Последние 19 лет радиостанция принадлежала валгаскому предпринимателю Тыну Сиролю. Сироль не захотел отвечать на вопрос о том, вышел он сам на покупателя или Похлак лично связался с ним.

До покупки Ruut FM Похлаку уже принадлежали радиостанция Tre, которая вещает в Харьюмаа, центральной Эстонии и Пярнумаа, а также Ring FM, работающая в южной и юго-восточной Эстонии. Принадлежащих Похлаку радиостанций нет разве что на островах Западной Эстонии и в Ида-Вирумаа.

Например, на радиостанции Tre выходит передача под названием "Räägime asjast", ведущими которой являются Мартин и Март Хельме.