Избранный по списку EKRE депутат продолжает скупать радиостанции

Избранный депутатом Рийгикогу по списку Консервативной народной партии (EKRE) Сийм Похлак не сообщает, за сколько он приобрел имевшую убытки радиостанцию, пишет Postimees.
Избранный депутатом Рийгикогу по списку Консервативной народной партии (EKRE) Сийм Похлак, который также является членом волостного собрания Козе, приобрел очередную работающую в Валгамаа убыточную радиостанцию Ruut FM.
Из годовых отчетов Ruut FM следует, что станция работала с существенными убытками. Последние 19 лет радиостанция принадлежала валгаскому предпринимателю Тыну Сиролю. Сироль не захотел отвечать на вопрос о том, вышел он сам на покупателя или Похлак лично связался с ним.
До покупки Ruut FM Похлаку уже принадлежали радиостанция Tre, которая вещает в Харьюмаа, центральной Эстонии и Пярнумаа, а также Ring FM, работающая в южной и юго-восточной Эстонии. Принадлежащих Похлаку радиостанций нет разве что на островах Западной Эстонии и в Ида-Вирумаа.
Например, на радиостанции Tre выходит передача под названием "Räägime asjast", ведущими которой являются Мартин и Март Хельме.
Политик сообщил, что покупка радиостанций никак не связана с его политической деятельностью и является логичным шагом, поскольку его радиостанция Tre объединяет несколько местных радиостанций. Похлак сказал, что о возможной покупке радиостанции Ruut FM он говорил с уже бывшим собственником еще четыре года назад.