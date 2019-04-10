Истребитель F-35 - самый современный и самый дорогой истребитель американского производства. Это самый масштабный и дорогостоящий проект в военной авиации в мире. Программа рассчитана на 30-40 лет, и производители истребителя планируют продать на международном рынке вооружений более чем 3000 самолетов.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники в японских ВВС сообщает, что разбившийся у побережья Японии самолет - первый из собранных на предприятии Mitsubishi Heavy Industries.

Новейшие истребители пятого поколения F-35 начали поступать в силы самообороны Японии в январе 2018 года. Японские власти начали закупать их на замену устаревающих F-4.

После крушения полеты всех 12 самолетов этой модели на базе Мисава приостановлены, сообщил министр Ивайа.

Второе крушение

Это уже вторая катастрофа F-35, который считается самым дорогим и самым современным истребителем в мире на данный момент. Стоимость одного самолета составляет не менее 90 млн долларов.

В сентябре прошлого года истребитель этой модели разбился в США, в штате Южная Каролина.

Буквально в день крушения министерство обороны США объявило о заключении контракта на закупку 141 истребителя этого типа.

В конце мая Израиль впервые в мире применил F-35A на поле боя - предположительно, в воздушной операции в Сирии.

Главной особенностью F-35 разработчики в Lochheed Martin называют его универсальность: он пригоден для использования в ВВС, в морской пехоте и на авианосцах военно-морского флота. Технология "стелс" позволяет истребителю проникать на территорию противника незамеченным для радаров с земли.

Однако проект, ведущую роль в котором играет корпорация Lockheed Martin, критикуют за дороговизну и недостаточную боевую эффективность.

Первый самолет F-35 был выпущен в 2006 году.