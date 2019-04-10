Истребитель F-35.

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Обломки истребителя F-35 воздушных сил самообороны Японии обнаружены через сутки после того, как он пропал с экранов радаров над Тихим океаном.

Обломки найдены во время поисковой операции на море. «Мы обнаружили части хвоста самолета, поэтому мы предполагаем, что он разбился», - заявил министр обороны Такеши Ивайя.

Причины крушения истребителя, который был произведен год назад, пока не установлены. Известно, что связь с ним пропала через 30 минут после того, как он вылетел с авиабазы Мисава на северо-востоке Японии. В это время самолет находился над Тихим океаном в 135 км от побережья префектуры Аомори.

Министр пообещал сделать все возможное, чтобы спасти пропавшего пилота.

По сообщению Минобороны, за несколько минут до крушения пилот подал сигнал об экстренном завершении миссии. Сейчас пилот числится пропавшим без вести.