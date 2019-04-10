Непобежденного российского бойца MMA дисквалифицировали за допинг

В организме спортсмена обнаружили запрещенное вещество болденон. Отмечается, что отстранение начинается с момента прохождения допинг-тестирования, поэтому Мурзаканов сможет вернуться в октагон уже 9 сентября 2019 года.

О подозрениях в употреблении допинга бойцом стало известно осенью 2017-го. Тогда USADA открыло расследование в адрес россиянина.

Мурзаканов подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) в мае 2017 года и должен был провести бой в полутяжелом весе (до 93 килограмма) против датчанина Йоакима Кристенсена.