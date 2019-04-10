Ср, 10.04.2019
"Если бы у нас были люди, которые так же открыто поддерживали ленинизм, сталинизм или маоизм, они бы уже давно стали политическим трупами". Рейн Рауд
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Непобежденного российского бойца MMA дисквалифицировали за допинг

Непобежденного российского бойца MMA дисквалифицировали за допинг

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Снимок иллюстративный

ФОТО: FRANCK FIFE/AFP

Российский боец смешанного стиля (MMA) Азамат Мурзаканов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

В организме спортсмена обнаружили запрещенное вещество болденон. Отмечается, что отстранение начинается с момента прохождения допинг-тестирования, поэтому Мурзаканов сможет вернуться в октагон уже 9 сентября 2019 года.

О подозрениях в употреблении допинга бойцом стало известно осенью 2017-го. Тогда USADA открыло расследование в адрес россиянина.

Мурзаканов подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) в мае 2017 года и должен был провести бой в полутяжелом весе (до 93 килограмма) против датчанина Йоакима Кристенсена.

В смешанных единоборствах россиянин провел семь боев и во всех одержал победу, в шести из них нокаутировал соперников в первом раунде.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ