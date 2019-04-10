Иски по МH17: большие преграды на пути к наказанию виновных

Они идут и другими путями в попытках добиться наказания виновных. Но шансы на успех не всех исков одинаково велики, - такой вывод следует из разговоров с юристами, которых Deutsche Welle попросила прокомментировать развитие трех жалоб - двух в Европейском суде по правам человека и одного иска - в федеральном суде США в Нью-Йорке. По совпадению, в начале апреля эти три дела получили развитие.

Иск в США: попытка привлечь к ответственности банки

4 апреля в суд в Нью-Йорке был подан иск к "Сбербанку", банку ВТБ, а также финансовым компаниям Western Union и MoneyGram. Родные гражданина США Куинна Лукаса Шенсмена, летевшего рейсом MH17, обвинили финансовые институты в проведении денежных переводов пророссийским сепаратистам в "ДНР". Именно с территории, контролируемой самопровозглашенной республикой был совершен пуск ракеты, сбившей "Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, - в этом уверена международная группа следователей под руководством Нидерландов.

Истцам придется преодолеть сложное препятствие, так как суд проходит в США, а двое из банков-ответчиков работают в России. "Верховный суд США резко ограничил экстратерриториальное действие американского права (то есть за пределами США – прим.ред.)", - сказал DW профессор Маттиас Леман (Matthias Lehmann), управляющий директор института международного частного права из Боннского университета. Но существуют исключения, например, закон по борьбе с терроризмом, принятый в 1992 году (Antiterrorism Act of 1992, H.R. 2222), на него и ссылаются родственники погибшего. "Иски, опирающиеся на такие законы, могут быть применены экстратерриториально", - объясняет Леман. Другой вопрос, что закон антитеррористический, и судьи должны будут согласиться с тем, что атака на самолет являлась актом терроризма. "С моей точки зрения, это сомнительно", - сказал профессор Леман, добавив, что крушение MH17 было больше похоже на "непреднамеренное следствие военных действий в зоне конфликта".

Еще сложнее доказать связь между сбитым "Боингом" и финансовыми операциями того же Сбербанка или Western Union, заметил в интервью DW кафедры международного права на юридическом факультете Оксфордского университета Антониос Цанакопулос: "Суд потребует показать, что есть причинная связь между работой банков и конкретным преступлением. Тут речь не идет о юридической экспертизе, это чистая логика".

Наконец, суд в США должен установить, что деяния российского банка в принципе подпадают под его юрисдикцию. Теоретически суду могут быть предоставлены, например, такие свидетельства как квитанция о денежной транзакции в долларах США в район сепаратистов. Это стало бы доказательством того, что российские банки пользовались американской финансовой системой. "Но без улики, которая бьет наповал, будет трудно преодолеть существующие препятствия", - заключил Леман. Оксфордский юрист Цанакопулос также считает "относительно маловероятным", что истцов ждет успех в американском суде.

Иски к России в ЕСПЧ