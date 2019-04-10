Русскоязычная молодежь Эстонии больше доверяет России, чем НАТО, и не верит в обороноспособность страны

Русскоязычная молодежь в Эстонии видит гарантом безопасности, прежде всего, хорошие отношения с Россией, а в случае вооруженного конфликта больше половины из них готовы покинуть страну, выясняется из исследования, проведенного аналитиками Центра информации о безопасности и обороне (NCDSA, kaitsen.ee).
70% опрошенных из целевой группы считают, что для развития общества важно быть терпимым, уважать другие культуры, языки и национальности. Но при этом есть и видимые противоречия. Оценивая уровень личного доверия к разным национальностям или группам, только 7% опрошенных полностью доверяют арабам и мусульманам, немцам и американцам – 17%, британцам – 20%, европейцам в целом – 23%, эстонцам – 24% и россиянам (жителям России) – 34%.
Треть хочет обучения на другом языке
Чаще всего русскоязычная молодежь Эстонии в рейтинге полного доверия ставила на первое место местных русских – им полностью доверяют 52% участников опроса. В целом уровень личного доверия коррелирует с уровнем недоверия к перечисленным группам. В среднем молодые жители Таллинна больше, чем жители других регионов, склонны демонстрировать уровень личного доверия к иностранцам. Это замечание более справедливо для девушек, чем для молодых людей, и для учеников гимназий в целом. Самый высокий уровень недоверия к иностранцам был отмечен среди учащихся профессиональных училищ (ПТУ) в Ида-Виру и солдат срочной службы. Как отмечают авторы исследования Дмитрий Теперик и Григорий Сенькив, очевидно, что декларируемые ценности опрошенной русскоязычной молодежи в определенной мере отличаются от реального проявления толерантности.
Оценивая свои перспективы на будущее, ученики ПТУ чаще всего выражали желание покинуть Эстонию с целью улучшения своего благосостояния, тогда как среди солдат срочной службы больше всего оказалось тех, кто готов или планирует продолжить работать, развиваться и строить свою жизнь в Эстонии. Среди тех, кто видит и ощущает положительное внимание со стороны государства к своему региону, выделяются молодые жители Таллинна; противоположного мнения чаще всего придерживаются молодые жители Нарвы.
42% от всех опрошенных так или иначе обозначают в своем самоопределении связь с Эстонией. Тем не менее, для многих представителей русскоязычной молодежи Эстонии важными факторами остаются русский язык, русская культура и общая историческая память с Россией, а в некоторых случаях еще и православие. Если в отношении общей исторической памяти с Россией девушки и молодые люди в среднем равнозначно оценили уровень личной важности этого фактора, то языку, вере и культуре девушки придавали большее значение, чем молодые люди. В вопросе «На каком языке должны учиться мои дети в гимназии?» в качестве ответа 34% выбрали вариант смешанного обучения на эстонском и русском языках; 17% - только на русском, 14% - только на эстонском, а 35% – на каком-либо другом языке (включая английский).
Для 47% опрошенных гражданство ассоциируется либо с практическими вещами, либо просто с документом (паспортом), в то время как для 46% это подразумевает связь с конкретным обществом, его ценностями и символами. Около трети опрошенных в целевой группе назвали в качестве основной причины отсутствия гражданства Эстонии практическое удобство.
Нарва боится беженцев больше, чем Таллинн
Русскоязычная молодежь Эстонии видит главным гарантом безопасности страны сотрудничество и добрососедские отношения с Россией (66%). НАТО в качестве главного гаранта безопасности указывает только 32% опрошенных, что даже меньше того количества людей, которые главным гарантом безопасности видят членство Эстонии в Европейском Союзе (43%). Присутствует четкая корреляция: чем больше людей, разделяющих позицию о сотрудничестве и добрососедских отношений с Россией, тем меньше тех, кто считает гарантом безопасности членство Эстонии в НАТО. В среднем, позицию по НАТО разделяют больше такие отдельные группы, как девушки, гимназисты и жители небольших городов.
27% опрошенной русскоязычной молодежи Эстонии поддерживают постоянное присутствие на территории Эстонии военных союзников НАТО. Примечательно, что с этим утверждением более склонны соглашаться гимназисты (в 2 раза чаще, чем ученики ПТУ) и девушки (в три раза чаще, чем молодые люди). Молодые жители Таллинна разделяют эту позицию практически в два раза чаще, чем жители Нарвы. 30% поддерживает членство страны в НАТО. Причем это мнение более популярно среди девушек, гимназистов и жителей Таллинна наравне с другой позицией, что НАТО окажет прямую оперативную военную помощь, если Эстонии будет угрожать военный конфликт.
Авторы исследования отмечают, что молодые жители Нарвы в среднем более склонны (почти на 30% больше), чем их сверстники в Таллинне, думать, что беженцы могут представлять реальную угрозу для безопасности Эстонии. В то же время, девушки в среднем в три раза чаще, чем молодые люди, и в шесть раз чаще, чем солдаты срочной службы, считают, что враждебная пропаганда может представлять реальную угрозу безопасности Эстонии. Причем по сравнению с жителями Таллинна среди молодых жителей Нарвы на 30% больше тех, кто разделяет позицию по поводу реальной угрозы от враждебной пропаганды.
Половина готова сбежать в случае войны
40% считает, что обязательная срочная служба в Силах обороны Эстонии важна, но при этом только 23% собирается обязательно пройти срочную службу и 24% осуждает намеренное уклонение от прохождения срочной службы. В среднем молодые люди более склоны к готовности пройти срочную службу (что предсказуемо), тогда как девушки с большей вероятностью одобряют решение друга добровольно пройти службу в армии Эстонии. Примечательно, что в сравнении с молодыми людьми девушки соглашаются примерно в 7 раз чаще с выражением, что армия делает из парня настоящего мужчину. Девушки также в большей степени, чем молодые люди, поддерживают идею, что во всех школах Эстонии нужно обязательно преподавать основы государственной обороны и безопасности.
В общем, 45% считает, что Эстония должна оказать вооруженное сопротивление, если ее будет атаковать какое-нибудь государство. Однако только 28% уверены, что Силы обороны способны защитить Эстонию до прибытия помощи от союзников, а 26% согласны с тем, что в последние годы Эстония достигла многого в развитии своей обороноспособности. Более того, 24% от общего количества опрошенных подтвердили личную готовность незамедлительно принять участие в оборонительных действиях в рамках своих способностей и возможностей, но 54% постараются быстро покинуть Эстонию при вооруженном конфликте на территории страны.
Отдельные группы опрошенных (молодые люди, гимназисты и жители Нарвы) заявили в среднем о большей готовности принять участие в оборонительных действиях в рамках своих способностей и возможностей, тогда как девушки и жители Таллинна с большей вероятностью постараются быстро покинуть Эстонию в случае вооруженного конфликта. Темы безопасности и государственной обороны представляют интерес для 8% русскоязычной молодежи Эстонии, при этом молодые жители Ида-Виру (включая Нарву) интересуются этими темами в среднем больше, чем жители Таллинна.
Опрошенная русскоязычная целевая группа основывалась на случайной выборке молодежи и по итогам опроса состояла из мужчин (57,8%) и женщин (42,2%). Среди них жителей Таллинна было 47%, жителей Нарвы – 37%, жителей других городов – 16%. По роду занятости были представлены ученики школ и гимназий (54,3%), профессионально-технических училищ (37,4%) и солдаты срочной службы (8,3%).