Русскоязычная молодежь Эстонии больше доверяет России, чем НАТО, и не верит в обороноспособность страны

27% опрошенной русскоязычной молодежи Эстонии поддерживают постоянное присутствие на территории Эстонии военных союзников НАТО. Примечательно, что с этим утверждением более склонны соглашаться гимназисты (в 2 раза чаще, чем ученики ПТУ) и девушки (в три раза чаще, чем молодые люди). Молодые жители Таллинна разделяют эту позицию практически в два раза чаще, чем жители Нарвы. 30% поддерживает членство страны в НАТО. Причем это мнение более популярно среди девушек, гимназистов и жителей Таллинна наравне с другой позицией, что НАТО окажет прямую оперативную военную помощь, если Эстонии будет угрожать военный конфликт.

Авторы исследования отмечают, что молодые жители Нарвы в среднем более склонны (почти на 30% больше), чем их сверстники в Таллинне, думать, что беженцы могут представлять реальную угрозу для безопасности Эстонии. В то же время, девушки в среднем в три раза чаще, чем молодые люди, и в шесть раз чаще, чем солдаты срочной службы, считают, что враждебная пропаганда может представлять реальную угрозу безопасности Эстонии. Причем по сравнению с жителями Таллинна среди молодых жителей Нарвы на 30% больше тех, кто разделяет позицию по поводу реальной угрозы от враждебной пропаганды.

ФОТО: Центр информации о безопасности и обороне

Половина готова сбежать в случае войны

40% считает, что обязательная срочная служба в Силах обороны Эстонии важна, но при этом только 23% собирается обязательно пройти срочную службу и 24% осуждает намеренное уклонение от прохождения срочной службы. В среднем молодые люди более склоны к готовности пройти срочную службу (что предсказуемо), тогда как девушки с большей вероятностью одобряют решение друга добровольно пройти службу в армии Эстонии. Примечательно, что в сравнении с молодыми людьми девушки соглашаются примерно в 7 раз чаще с выражением, что армия делает из парня настоящего мужчину. Девушки также в большей степени, чем молодые люди, поддерживают идею, что во всех школах Эстонии нужно обязательно преподавать основы государственной обороны и безопасности.

В общем, 45% считает, что Эстония должна оказать вооруженное сопротивление, если ее будет атаковать какое-нибудь государство. Однако только 28% уверены, что Силы обороны способны защитить Эстонию до прибытия помощи от союзников, а 26% согласны с тем, что в последние годы Эстония достигла многого в развитии своей обороноспособности. Более того, 24% от общего количества опрошенных подтвердили личную готовность незамедлительно принять участие в оборонительных действиях в рамках своих способностей и возможностей, но 54% постараются быстро покинуть Эстонию при вооруженном конфликте на территории страны.

Отдельные группы опрошенных (молодые люди, гимназисты и жители Нарвы) заявили в среднем о большей готовности принять участие в оборонительных действиях в рамках своих способностей и возможностей, тогда как девушки и жители Таллинна с большей вероятностью постараются быстро покинуть Эстонию в случае вооруженного конфликта. Темы безопасности и государственной обороны представляют интерес для 8% русскоязычной молодежи Эстонии, при этом молодые жители Ида-Виру (включая Нарву) интересуются этими темами в среднем больше, чем жители Таллинна.