Ср, 10.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас
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  • Фото: интернет-сообщество считает, что это - самая отвратительная комната на свете

Фото: интернет-сообщество считает, что это - самая отвратительная комната на свете

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Снимок иллюстративный.

ФОТО: Shutterstock

Конечно, как обустроить свое жилье - личное дело каждого собственника, однако нужно чуть-чуть задумываться о будущем, считает портал Kodustiil

Конечно, при создании интерьера фантазию полезно отпускать на волю, и каждый волен идти на поводу у собственных прихотей и пристрастий. Проблема вот в чем: если дизайн интерьера становится слишком нетипичным, позже могут возникнуть проблемы с продажей. 

Например, вот такая комната, фото которой взято из объявления о продаже. 

Да, это открытая планировка, но в данном случае ее можно назвать слишком открытой планировкой. 

Как комфортно использовать помещение, которое объединяет в себе столовую, ванную и туалет, непонятно. Допустим, что собственник жилища и его семья - люди без комплексов, но покупатели могут попасться куда более стеснительные. 

Фото уже вовсю гуляет по просторам интернета и заслужило немало нареканий среди пользователей всемирной Сети. 

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