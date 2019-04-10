Фото: интернет-сообщество считает, что это - самая отвратительная комната на свете

Конечно, при создании интерьера фантазию полезно отпускать на волю, и каждый волен идти на поводу у собственных прихотей и пристрастий. Проблема вот в чем: если дизайн интерьера становится слишком нетипичным, позже могут возникнуть проблемы с продажей.

Например, вот такая комната, фото которой взято из объявления о продаже.

Да, это открытая планировка, но в данном случае ее можно назвать слишком открытой планировкой.

Как комфортно использовать помещение, которое объединяет в себе столовую, ванную и туалет, непонятно. Допустим, что собственник жилища и его семья - люди без комплексов, но покупатели могут попасться куда более стеснительные.