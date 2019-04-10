В Таллинне обсудят целостное городское пространство и его планирование

Участники семинара рассмотрят действующие факторы автомобилизации и возможности выбора систем передвижения, в том числе общественного транспорта, на основе городского планирования. Речь пойдет и о решении этих проблем у соседей в Хельсинки.

"Мы стоим перед выбором: втиснуть ли в город еще сотню тысяч автомобилей или уже сегодня спланировать город так, чтобы вынужденных поездок на автомобиле в нем было как можно меньше", - сказал руководитель проекта разработки стратегии городской управы до 2035 года Пирко Конса.