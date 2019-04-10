Ср, 10.04.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • В Таллинне обсудят целостное городское пространство и его планирование

В Таллинне обсудят целостное городское пространство и его планирование

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Tallinna vanalinn.

ФОТО: SANDER ILVEST / PM/SCANPIX BALTICS

В Таллинском городском архиве в среду состоится семинар "Целостное городское пространство и его планирование", сообщила пресс-служба мэрии Раэпресс.

Участники семинара рассмотрят действующие факторы автомобилизации и возможности выбора систем передвижения, в том числе общественного транспорта, на основе городского планирования. Речь пойдет и о решении этих проблем у соседей в Хельсинки.

"Мы стоим перед выбором: втиснуть ли в город еще сотню тысяч автомобилей или уже сегодня спланировать город так, чтобы вынужденных поездок на автомобиле в нем было как можно меньше", - сказал руководитель проекта разработки стратегии городской управы до 2035 года Пирко Конса.

После докладов на семинаре состоится дискуссия с участием вице-мэра Таллинна Андрея Новикова.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ