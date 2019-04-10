Загитовой посоветовали закончить со спортом

"Справилась ли Загитова со своими проблемами? Трудно говорить про нее, не зная всех деталей. Но сразу после Олимпиады у Загитовой был неудачный старт на чемпионате мира. В женском катании редко победительницы Игр остаются в спорте. Но Алина на этом чемпионате мира всем все доказала. Она по праву заслуженная чемпионка и является сейчас лучшей в мире.

Что будет дальше, она решит сама. Будет ли продолжать выступать на соревнованиях или, может быть, завершит карьеру и начнет кататься в каких-то шоу.

Сейчас молоденькие девочки показывают такие фантастические результаты, им по 14-15 лет, и они еще не могут выезжать на чемпионаты мира и Европы. Но в своем возрасте они исполняют такие сложные элементы, что 17-18-летним уже становится непросто. Им наступают на пятки. Поэтому то, что Загитова сейчас победила, – это большой успех.