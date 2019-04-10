Русская молодежь читает ВКонтакте и слушает родственников, а не СМИ

Спасательный департамент лидирует в рейтинге доверия русскоязычной молодежи Эстонии: 60% опрошенных из целевой группы заявили, что в целом доверяют спасателям. 74% считает, что это престижная профессия, а 67% считает, что престижно быть добровольным спасателем.

Примерно одна треть опрошенных (33%) доверяет полиции, около половины (47%) считает, что престижно работать полицейским, а 39% считает, что престижно быть добровольным помощником полицейского.

Доверие к Союзу обороны Эстонии среди русскоязычной молодежи удерживается на уровне 22%, тогда как 37% считают, что престижно состоять в рядах Кайтселийта, который чаще всего характеризуется следующими эпитетами: надежный, патриотичный, объединяющий, мирный.

Как отмечают авторы исследования Дмитрий Теперик и Григорий Сенькив, доверие девушек к перечисленным организациям в среднем значительно выше, чем у молодых людей. У жителей небольших городов уровень доверия к этим организациям больше, чем у нарвитян и значительно больше, чем у таллиннцев. Среди групп по роду деятельности наименьшие оценки в рейтинге доверия организациям давали ученики ПТУ.

ФОТО: Центр информации о безопасности и обороне

ВКонтакте и Одноклассники еще не умерли

Основным источником информации русскоязычная молодежь называет социальную сеть ВКонтакте (9,6%), в то же время в качестве заслуживающего доверия источника лидируют семья и родственники (7,8%).

В среднем девушки чаще пользуются разными информационными каналами, чем молодые люди. При этом первые склоны больше доверять таким информационным каналам как телевидение, радио, печатные СМИ, Facebook, а также школе/учителям и родителям/семье /родственникам. Жители Таллинна используют Facebook чаще, чем другие, в то время как молодые жители Нарвы чаще других опрошенных используют печатные СМИ, онлайн-сайты и Одноклассники.

Согласно полученным данным, 41% читает и только 8% пишет онлайн-комментарии, при этом молодые люди в среднем пишут комментарии на 30% чаще, чем девушки. В то же время девушки больше, чем молодые люди, склоны разделять мнение, что онлайн-комментарии имеют большое влияние на формирование мнения других людей.