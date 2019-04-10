Ср, 10.04.2019
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  • В Тартумаа пограничники обнаружили двух нелегально работавших граждан Украины

В Тартумаа пограничники обнаружили двух нелегально работавших граждан Украины

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В середине сентября полиция увезла с площадки строительства Дома суда семь нелегальных работников.

ФОТО: Сандер Ильвест

Во время проверки, проводившейся во вторник на предприятиях Тартуского уезда, пограничники обнаружили двух нелегально работавших граждан Украины.

Целью рейда было выяснить, у всех ли работников есть легальные основания для пребывания и работы в Эстонии. Были проверены пять юридических и 21 физическое лицо, проверка выявила двух нелегально работавших граждан Украины, краткосрочная работа которых не была зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны PPA.

По сообщению пресс-секретаря Лыунаской префектуры, в рамках делопроизводства о проступке нарушителям назначены денежные штрафы.

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