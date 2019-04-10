В Тартумаа пограничники обнаружили двух нелегально работавших граждан Украины

Во время проверки, проводившейся во вторник на предприятиях Тартуского уезда, пограничники обнаружили двух нелегально работавших граждан Украины.
Целью рейда было выяснить, у всех ли работников есть легальные основания для пребывания и работы в Эстонии. Были проверены пять юридических и 21 физическое лицо, проверка выявила двух нелегально работавших граждан Украины, краткосрочная работа которых не была зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны PPA.
По сообщению пресс-секретаря Лыунаской префектуры, в рамках делопроизводства о проступке нарушителям назначены денежные штрафы.