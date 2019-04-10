Молодежь Ида-Вирумаа вновь может получить финансовую поддержку

За время работы фонда стипендии получили более 200 парней и девушек в Ида-Вирумаа, увлекающихся различными хобби от науки до спорта. В числе стипендиатов прошлого этапа – занимающийся театральным искусством 14-летний Кристьян Кундла, который рекомендует сверстникам непременно подавать ходатайство. «Это замечательно, что у молодежи Ида-Вирумаа имеется такая возможность. Для молодых людей любая поддержка ценна и нужна. Сумма поддержки частично покрыла мое участие в летней школе театра Vanemuine, где я приобрел полезный опыт и многому научился. Я снова подам ходатайство и рекомендую это сделать и другим молодым людям: полученное извне признание – это хорошая мотивация и подтверждение тому, что я на верном пути», – прокомментировал Кристьян.

Живущие в Ида-Вирумаа молодые люди и девушки в возрасте от 7 до 19 лет могут ходатайствовать о поддержке их деятельности по интересам, например, для участия в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах, для развития знаний в сфере науки и техники, а также для приобретения связанного с их хобби инвентаря. Ходатайства могут подавать сами молодые люди, их родители, учителя и руководители кружков в сотрудничестве с ними.

«Цель энергетического фонда – выразить признательность молодежи Ида-Вирумаа и способствовать ее развитию. Наш опыт подтверждает, что одаренная молодежь есть в любом уголке Ида-Вирумаа. В каждом этапе мы выбираем в среднем 20 стипендиатов. При этом учитываются как прежние достижения ребенка, так и его цели на будущее. Мы призываем молодых людей сообщать о себе и пользоваться возможностью пополнить багаж своих знаний и опыта», – сказал исполнительный директор Союза самоуправлений Ида-Вирумаа Вейкко Лухалайд.

Анкета ходатайства и условия участия доступны на домашней странице Союза самоуправлений Ида-Вирумаа.