Каждый третий русскоязычный молодой человек считает виновными в разжигании войны Украину и США

Русскоязычная молодежь Эстонии недостаточно осведомлена о ключевых позициях политики безопасности и государственной обороны, считают авторы исследования, проведенного Центром информации о безопасности и обороне.
«Аналитики Центра информации о безопасности и обороне не могли оставить без внимания взгляды русскоязычной молодёжи Эстонии на современные конфликты, мнение о которых формируется под воздействием информационных потоков, где значительное влияние оказывают кампании по дезинформации и пропаганде», - пишут авторы исследования Дмитрий Теперик и Григорий Сенькив. В качестве характерного примера был рассмотрен российско-украинский вооруженный конфликт.
По мнению более половины респондентов (51%), именно сама Украина в большей степени ответственна за эту войну. Практически каждый третий русскоязычный молодой человек или девушка в Эстонии думает, что больше всего в разжигании войны виноваты сама Украина или США. При этом 84% опрошенных представителей русскоязычной молодежи Эстонии убеждены, что Россия не может представлять реальную угрозу безопасности страны.
61% молодых респондентов выступает за смягчение санкций против России, а 51% не поддерживает вариант принятия беженцев из Украины в случае обострения там войны. Из этого исследователи делают вывод, что «враждебной пропаганде удалось успешно повлиять на мнения русскоязычной молодёжи Эстонии по поводу войны в Украине».
В целом же, авторы констатируют, что русскоязычная молодежь Эстонии недостаточно осведомлена о ключевых позициях политики безопасности и государственной обороны. Результаты опроса показали, что большинство русскоговорящих молодых людей и девушек в Эстонии видят картину государственной безопасности фрагментарно, разделяя такие понятия как срочная служба, потенциальные угрозы, гаранты безопасности Эстонии, Силы обороны и их функции, военных союзников и НАТО, современные конфликты, а также геополитические действия России.