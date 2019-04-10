Каждый третий русскоязычный молодой человек считает виновными в разжигании войны Украину и США

«Аналитики Центра информации о безопасности и обороне не могли оставить без внимания взгляды русскоязычной молодёжи Эстонии на современные конфликты, мнение о которых формируется под воздействием информационных потоков, где значительное влияние оказывают кампании по дезинформации и пропаганде», - пишут авторы исследования Дмитрий Теперик и Григорий Сенькив. В качестве характерного примера был рассмотрен российско-украинский вооруженный конфликт.

По мнению более половины респондентов (51%), именно сама Украина в большей степени ответственна за эту войну. Практически каждый третий русскоязычный молодой человек или девушка в Эстонии думает, что больше всего в разжигании войны виноваты сама Украина или США. При этом 84% опрошенных представителей русскоязычной молодежи Эстонии убеждены, что Россия не может представлять реальную угрозу безопасности страны.

61% молодых респондентов выступает за смягчение санкций против России, а 51% не поддерживает вариант принятия беженцев из Украины в случае обострения там войны. Из этого исследователи делают вывод, что «враждебной пропаганде удалось успешно повлиять на мнения русскоязычной молодёжи Эстонии по поводу войны в Украине».