Гендиректору Спасательного департамента во второй раз за 12 дней повысили зарплату

В понедельник, 8 апреля, покидающая пост министра внутренних дел Катри Райк подписала приказ, согласно которому зарплата Таммеару выросла с 5200 до 5500 евро в месяц. Приказ о предыдущем повышении оклада главного спасателя страны был подписан 27 марта, то есть 12 дней назад, и тогда Катри Райк повысила зарплату Куно Таммеару с 5000 до 5200 евро.

«Сказать, что в первый раз, повышая зарплату Таммеару, мы допустили техническую ошибку, было бы не совсем правильно, но в какой-то степени так оно и есть. Недавно мы снова обсудили этот вопрос с канцлером МВД и самим гендиректором и решили, что оклад Куно Таммеару вырастет до 5500 евро», - объяснила в среду, 10 апреля, Катри Райк, добавив, что Таммеару хорошо и много работает.