Турция приобретет у РФ вторую партию С-400, если США откажут в поставках Patriot

"Министр иностранных дел заявил, что если США откажутся продавать Турции ПРО Patriot, она может приобрести вторую партию С-400 или же другие системы ПРО", - цитирует заявление министра агентство в своем микроблоге в Twitter.

Глава МИД отметил также, что Анкара найдет замену истребителям F-35. "В случае, если не получится приобрести F-35, Турция закупит похожие самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала строительства отечественных истребителей пятого поколения", - сказал Чавушоглу.

При этом он напомнил, что ряд стран НАТО вооружен российскими ЗРС С-300, но это не вступает в противоречие с их членством в альянсе.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских ЗРС С-400 могут начаться раньше запланированного срока - июля 2019 года.

Решение Анкары о приобретении С-400 вызвало волну критики и угроз со стороны Вашингтона, который пытается убедить Турцию отказаться от сделки. В противном случае США намерены ввести против нее жесткие экономические санкции.

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил на слушаниях в сенате во вторник, что Анкара поставлена об этом в известность.

Накануне группа американских сенаторов в совместной статье в газете The New York Times завила, что Эрдогану вскоре придется окончательно выбрать, приобретать ли российские С-400 или американские истребители-бомбардировщики F-35.