Обещание производителя оружия: автоматы вас не подведут

- В последний раз вы поставили Великобритании несколько тысяч автоматов и Новой Зеландии – 10 000 единиц. Являются ли 16 000 единиц оружия для эстонской армии самым большим количеством, которое вы до сих пор предлагали одному заказчику?

- Нашим крупнейшим клиентом являются Соединенные штаты, но в случае одного заказчика – да. Эстонский заказ – самый крупный на данный момент.

- Пожалуйста, сравните оружие, которое покупает Эстония, с тем, что приобрели Новая Зеландия и Великобритания.

- Платформа более-менее так же, калибр тоже. На первый взгляд это идентичные автоматы. Различие только в принципах работы – в газовых поршнях. В остальном они весьма похожи.

- И все же – есть разница в цене. Новая Зеландия заплатила за 10 000 единиц оружия 35 миллионов евро. Эстонская цена кажется ниже…

- Это несколько ошибочно. Каждый тендер сопровождает какое-то количество дополнений. Сумму за одну единицу нельзя напрямую сравнивать, поскольку они купили и дополнения: принадлежности, тренировочный пакет. У каждого заказчика свои требования для обучения, гарантийных условий, оптики, глушителей. Иногда покупают совсем «голое» оружие.

Представитель LMT Джим Джестель говорит, что в случае победы в суде фирма планирует инвестировать в Эстонию и создать здесь местный центр. ФОТО: Tairo Lutter

- LMT недооценен на мировом оружейном рынке?

- Я бы не использовал такое слово. Мы является предприятием, остающимся в тени. Если посмотреть на американский оружейный рынок, то там работают производители, которые делают много рекламы. Это никогда не было нашей задачей. Большая часть наших клиентов – члены специальных подразделений по всему миру. Кроме крупных государственных подрядов – как в Новой Зеландии и Великобритании – мы, чаще всего, не раскрываем тех, кто оснащен нашим оружием. Есть много клиентов, которые не хотят, чтобы на них вообще ссылались. Со многими клиентами мы заключили конфиденциальные договоры, согласно которым мы не обнародуем, сколько оружия мы им продам, что точно они купили и какого калибра. Внедрение на рынок какой-то страны мы чаще всего начинаем со специальных подразделений.

- В Эстонии также?

- Нет. Эстония в этом смысле особая, поскольку у нас до участия в тендере не было нашей продукции в этой стране. Несколько лет назад я услышал, что тут возможен тендер. Встретились с эстонцами на оружейной ярмарке, и они подтвердили, что он будет. Связались с Milrem и спросили, не хотят ли они быть нашими представителями. Это было весной 2017 года, с этого времени мы работаем вместе.

- Рекламным слоганом вашего предприятия является «Failure is not an option» («Провал – не вариант»). Что вы имеете в виду?

- Большей частью наших клиентов являются правоохранительные органы и вооруженные силы. Мы хорошо понимаем, что от нашей продукции зависят жизни. Каждый работник на нашем заводе знает, что он не может позволить себе ошибиться. Мы живем под этим девизом.