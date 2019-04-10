Обещание производителя оружия: автоматы вас не подведут

Победитель тендера на поставку нового служебного оружия для эстонской армии и Департамента полиции и погранохраны впервые рассказывает, как он видит разразившийся в Эстонии скандал, связанный с оспариванием тендера, и что будет дальше с давно ожидаемым оружием, пишет Postimees.
Конец марта. Для исполнительного директора американского производителя оружия Lewis Machine & Tool Company (LMT) Джима Джестеля это уже шестая поездка в Эстонию за последние несколько лет. Только что поступило сообщение о том, что после нескольких кругов тендера в комиссии по рассмотрению споров конкурент Sig Sauer решил обжаловать решение государства о победе LMT в суде. Изначальный план о поставках оружия в Эстонию отодвигается в сроках реализации более чем на полгода.
Джестель относится к происходящему спокойно. Он говорит, что предприятие с 40-летним стажем и 150 работниками в апреле переедет из маленького городка размерами с Йыгева в Иллинойсе Милана на новый завод, расположенный в соседнем штате Айова. Именно там собирались запустить в работу эстонский заказ на 16 000 единиц оружия, часть деталей для которого уже была изготовлена заранее.
Джестель дает интервью, подчеркнув, что из-за продолжающихся судебных споров говорить о происходившем на верификационных тестах он не может.
- Дебаты о тендере на новые автоматы продолжаются в Эстонии месяцы. Такой ход дел для вас обычен?
- Абсолютно обычен. По всему миру мы боремся за тендеры, по сути, с теми же людьми. Иногда выигрываем мы, иногда они. В Эстонии тендер начался с примерно 13-14 участниками. К концу процесса остались три поставщика, которые и есть. Например, в новозеландском тендере несколько лет назад ситуация была очень похожей: наряду с Sig Saueri и H&K боролись еще Colt и Beretta.
- А то, что ваша победа оспаривается в суде?
- Мы это видели и в других местах. Происходящее в Эстонии по сравнению с другими больше находится на виду у общественности. Многие страны не так открыты в своих тендерных процессах как Эстония, и в других странах у СМИ нет такого свободного доступа. То есть, местный спор вероятнее всего больше освещается.
- Вы следили за тем, что эстонские СМИ писали об предположительных ошибках, допущенных во время верификационных тестов?
- Я слышал об этом, но поскольку я на эстонском языке не читаю, то не обращал на это внимания. Наши партнеры в Milrem вероятнее всего занимались этим больше. Весь процесс проходит через систему и это требует времени.
- Жители Эстонии видели видео падения оружия на вашем заводе и фотографии разбившегося из-за этого приклада. Скажите, это трактуется неправильно?
- Это один из вопросов, на который я не могу ответить, поскольку это тема спора в суде.
- Предложение на покупку автоматов LMT было дешевле предложения конкурентов на пять и 22 миллиона евро. Вы просто производите оружие дешевле, или это стратегический ход?
- Я считаю, что для нас это было во многих смыслах хорошее решение – речь идет о сравнительно солидном количестве оружия. Нам важно и то обстоятельство, что Эстония является страной НАТО. Так что, если быть честными, мы сделали это как по стратегическим, так и по коммерческим соображениям.
- В последний раз вы поставили Великобритании несколько тысяч автоматов и Новой Зеландии – 10 000 единиц. Являются ли 16 000 единиц оружия для эстонской армии самым большим количеством, которое вы до сих пор предлагали одному заказчику?
- Нашим крупнейшим клиентом являются Соединенные штаты, но в случае одного заказчика – да. Эстонский заказ – самый крупный на данный момент.
- Пожалуйста, сравните оружие, которое покупает Эстония, с тем, что приобрели Новая Зеландия и Великобритания.
- Платформа более-менее так же, калибр тоже. На первый взгляд это идентичные автоматы. Различие только в принципах работы – в газовых поршнях. В остальном они весьма похожи.
- И все же – есть разница в цене. Новая Зеландия заплатила за 10 000 единиц оружия 35 миллионов евро. Эстонская цена кажется ниже…
- Это несколько ошибочно. Каждый тендер сопровождает какое-то количество дополнений. Сумму за одну единицу нельзя напрямую сравнивать, поскольку они купили и дополнения: принадлежности, тренировочный пакет. У каждого заказчика свои требования для обучения, гарантийных условий, оптики, глушителей. Иногда покупают совсем «голое» оружие.
- LMT недооценен на мировом оружейном рынке?
- Я бы не использовал такое слово. Мы является предприятием, остающимся в тени. Если посмотреть на американский оружейный рынок, то там работают производители, которые делают много рекламы. Это никогда не было нашей задачей. Большая часть наших клиентов – члены специальных подразделений по всему миру. Кроме крупных государственных подрядов – как в Новой Зеландии и Великобритании – мы, чаще всего, не раскрываем тех, кто оснащен нашим оружием. Есть много клиентов, которые не хотят, чтобы на них вообще ссылались. Со многими клиентами мы заключили конфиденциальные договоры, согласно которым мы не обнародуем, сколько оружия мы им продам, что точно они купили и какого калибра. Внедрение на рынок какой-то страны мы чаще всего начинаем со специальных подразделений.
- В Эстонии также?
- Нет. Эстония в этом смысле особая, поскольку у нас до участия в тендере не было нашей продукции в этой стране. Несколько лет назад я услышал, что тут возможен тендер. Встретились с эстонцами на оружейной ярмарке, и они подтвердили, что он будет. Связались с Milrem и спросили, не хотят ли они быть нашими представителями. Это было весной 2017 года, с этого времени мы работаем вместе.
- Рекламным слоганом вашего предприятия является «Failure is not an option» («Провал – не вариант»). Что вы имеете в виду?
- Большей частью наших клиентов являются правоохранительные органы и вооруженные силы. Мы хорошо понимаем, что от нашей продукции зависят жизни. Каждый работник на нашем заводе знает, что он не может позволить себе ошибиться. Мы живем под этим девизом.
- В прошлом году выяснилось, что у купленных Новой Зеландией автоматов сломались бойки и LMT заменил их у всех 9000 единиц оружия. Что случилось?
- Я не хотел бы вдаваться в детали. В действительности сломались около десяти бойков. Это очень маленькое количество. Но мы поняли, что проблема есть, и чтобы не влипнуть, заменили их все.
- Вы не стали рисковать. Можем ли мы ожидать такого же поведения и в том случае, если и в Эстонии начнут возникать проблемы с оружием?
- Абсолютно. Я не смогу спать, зная, что у какого-то солдата в руках бракованное оружие. Я считаю это личным.
- После публикацией в СМИ, в Эстонии возник вопрос – достаточно ли качественные детали оружия. Если в Новой Зеландии оружие используют в профессиональной армии, то в Эстонии - преимущественно солдаты-срочники, которые известны именно своей беспечностью. Что бы вы сказали скептикам?
- Такого, что оружие начнет массово ломаться, не будет. Обеспокоенные могут связаться с армией Великобритании. Там очень довольны качеством и условиями обслуживания нашего оружия. Наше оружие использовали во всех войнах в Афганистане и Ираке. Оно сейчас на службе в Южной Африке, Африке, Азии, на Ближнем Востоке. Тамошние армии заказывают его повторно. 98 процентов своей продукции мы производим на своем заводе, который находится под нашим контролем качества. Мы не покупаем субподряды у предприятий, которые не отвечают нашему контролю качества. Если наше оружие должно выступить на защиту населения, то солдаты могут пользоваться замечательными автоматами.
- Какова более широкая цель LMT в этом регионе, если вы сможете выиграть судебный спор?
- Вместе с нашим партнером Milrem LCM мы планируем инвестировать в Эстонию и открыть тут свой местный центр. У нас есть клиенты по всей Европе, но все получается намного эффективнее, если у тебя есть местный склад с определенными принадлежностями. Через местного деятеля мы можем предлагать субподряды, инвентаризацию и обслуживание в регионе. Мы думаем не только в рамках тендера, мы смотрим в будущее.
Решение суда появится в начале мая
Таллиннский административный суд в начале мая должен вынести решение - есть ли в утверждениях фирмы Sig Sauer, занявшей в тендере второе место, о том, что верификационные тесты автоматов LMT были проведены некорректно основания.
В жалобе, поданной в административный суд 21 марта, Sig Sauer требует аннулировать решение Государственного центра оборонных инвестиций и комиссии по рассмотрению споров по госзаказам, которым самым успешным было признано предложение Lewis Machine & Tool Company.
Спор между занявшей второе место фирмой и государством начался поздней осенью прошлого года. 21 января этого года Postimees рассказал, как прошлым летом во время тестов на падение, проходивших летом в США, в присутствии эстонцев сломался приклад и разбился прицел автомата LMT, но в протоколы это внесено не было. Ситуация вызвала разногласия между верификационной комиссией и экспертами вооруженных сил.
В первом споре с Sig Sauer комиссия пришла к выводу, что часть верификационных документов центр должен просмотреть заново, и аннулировал признание LMT победителем.
После повторного объявления LMT победителем, комиссия по рассмотрению споров признала правоту за государством. А именно, комиссия пришла к выводу, что приклад и прицел, конечно, пострадали во время теста, но это не повлияло ни на структуру, ни на функциональность оружия.
В тендере ничего не говорилось об устойчивости прикладов и прицелов оружия. Также целью тестов было лишь установить, что оружие при падении не совершает самопроизвольных выстрелов – этого и не было.
Теперь Sig Sauer требует в административном суде, чтобы последнее решение комиссии по рассмотрению споров было отменено. Также фирма хочет, чтобы суд рассмотрел по существу оставшиеся 22 претензии, которые возникли у предприятия по отношению к процессу верификации автоматов. Для этого Sig Sauer планирует пригласить в суд и свидетелей.
Пока идет судебное разбирательство государство не может двигаться дальше в процессе заказа оружия у LMT, поскольку административный суд удовлетворил просьбу Sig Sauer о предоставлении первичной правовой защиты до вступления в силу окончательного решения.
«Если производство по тендеру окажется законным и жалобу не удовлетворят, то LMT не потеряет возможность заключить договор с поставщиком. Заключение договора можно лишь откладывать», - признал суд.
Руководитель отдела госзаказов Государственного центра оборонных инвестиций Прийт Соосаар сказал, что спор окажет влияние на обороноспособность Эстонии, поскольку сейчас у армии на вооружении старое оружие.
«Мы выбились их графика уже больше, чем на полгода. Прежде всего, может пострадать обороноспособность», - считает Соосаар. Когда дойдет дело до заключения договор с LMT, он прогнозировать не может: «Все зависит от решения суда. Конечно, фирма в состоянии поставить оружие в определенном количестве уже в этом году».
Технические данные
Автомат LMT
- Калибр: 5,56 мм
- Патрон: 5,56 х 45 мм
- Начальная скорость пули: 850-925 м/с
- Техническая скорость стрельбы: 750-875 выстрелов в минуту
- Эффективная дальность выстрела: более 500 м
- Вес оружия: 3,4 кг
- Общая длинна оружия: 784,2 мм
- Вместимость магазина: 30 патронов.
Снайперская винтовка LMT
- Калибр: 7,62 мм
- Патрон: 7,62 х 51 мм
- Начальная скорость пули: 790-860 м/с
- Техническая скорость стрельбы: 700-800 выстрелов в минуту
- Эффективная дальность выстрела: более 800 м
- Вес оружия: 4,3 кг
- Общая длинна оружия: 870 мм
- Вместимость магазина: 20 патронов.