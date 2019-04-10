Обещание производителя оружия: автоматы вас не подведут

Конец марта. Для исполнительного директора американского производителя оружия Lewis Machine & Tool Company (LMT) Джима Джестеля это уже шестая поездка в Эстонию за последние несколько лет. Только что поступило сообщение о том, что после нескольких кругов тендера в комиссии по рассмотрению споров конкурент Sig Sauer решил обжаловать решение государства о победе LMT в суде. Изначальный план о поставках оружия в Эстонию отодвигается в сроках реализации более чем на полгода.

Джестель относится к происходящему спокойно. Он говорит, что предприятие с 40-летним стажем и 150 работниками в апреле переедет из маленького городка размерами с Йыгева в Иллинойсе Милана на новый завод, расположенный в соседнем штате Айова. Именно там собирались запустить в работу эстонский заказ на 16 000 единиц оружия, часть деталей для которого уже была изготовлена заранее.

Джестель дает интервью, подчеркнув, что из-за продолжающихся судебных споров говорить о происходившем на верификационных тестах он не может.

- Дебаты о тендере на новые автоматы продолжаются в Эстонии месяцы. Такой ход дел для вас обычен?

- Абсолютно обычен. По всему миру мы боремся за тендеры, по сути, с теми же людьми. Иногда выигрываем мы, иногда они. В Эстонии тендер начался с примерно 13-14 участниками. К концу процесса остались три поставщика, которые и есть. Например, в новозеландском тендере несколько лет назад ситуация была очень похожей: наряду с Sig Saueri и H&K боролись еще Colt и Beretta.

- А то, что ваша победа оспаривается в суде?

- Мы это видели и в других местах. Происходящее в Эстонии по сравнению с другими больше находится на виду у общественности. Многие страны не так открыты в своих тендерных процессах как Эстония, и в других странах у СМИ нет такого свободного доступа. То есть, местный спор вероятнее всего больше освещается.

- Вы следили за тем, что эстонские СМИ писали об предположительных ошибках, допущенных во время верификационных тестов?

- Я слышал об этом, но поскольку я на эстонском языке не читаю, то не обращал на это внимания. Наши партнеры в Milrem вероятнее всего занимались этим больше. Весь процесс проходит через систему и это требует времени.

- Жители Эстонии видели видео падения оружия на вашем заводе и фотографии разбившегося из-за этого приклада. Скажите, это трактуется неправильно?

- Это один из вопросов, на который я не могу ответить, поскольку это тема спора в суде.

- Предложение на покупку автоматов LMT было дешевле предложения конкурентов на пять и 22 миллиона евро. Вы просто производите оружие дешевле, или это стратегический ход?