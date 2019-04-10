Ср, 10.04.2019
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Галерея: президенты Эстонии и Латвии встретились в Кадриорге

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Прибывший в Эстонию в среду с трехдневным визитом президент Латвии Раймондс Вейонис встретился вместе с супругой Иветой в Кадриорге с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и ее супругом Георгием-Рене Максимовским.

После посещения резиденции эстонского президента глава латвийского государства возложит венок к подножию Креста свободы.

В среду у Вейониса также запланированы встречи со спикером парламента и премьер-министром Эстонии, пишет rus.err.ee.

Позднее президент Латвии посетит мемориал жертвам коммунизма, примет участие в международных учениях по кибербезопасности Locked Shields и встретится с представителями латышской диаспоры в Эстонии.

Вечером 10 апреля Вейонис с супругой приглашены на государственный ужин в центре Арво Пярта в Лауласмаа.

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