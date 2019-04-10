Галерея: президенты Эстонии и Латвии встретились в Кадриорге

Прибывший в Эстонию в среду с трехдневным визитом президент Латвии Раймондс Вейонис встретился вместе с супругой Иветой в Кадриорге с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и ее супругом Георгием-Рене Максимовским.