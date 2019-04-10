Глава EKRE представил кандидатов в министры: у нас Мартовское правительство

Как передает Postimees, кандидатами в министры от EKRE стали: Март Хельме (министр внутренних дел), Мартин Хельме (министр финансов), Рене Кокк (министр окружающей среды), Март Ярвик (министр сельской жизни), Марти Куузик (министр внешней торговли и ИТ).

Март Хельме отметил, что EKRE в этом правительстве можно объединить под общим именем Март. «У нас правительство Мартов, только Рене Кокк выделяется на этом фоне, остальные имена имеют одну основу», - объяснил председатель EKRE. Он добавил, что первоначальное значение имени Мартин - воинствующий и борющийся, и что такими члены его партии и являются.