Адвокат Кокорина призвала молиться

«Вчера прошли допросы трёх свидетелей, которые показали следующее: не было никакой 213-й статьи, а это просто конфликт, это относится как к первому, так и ко второму эпизоду. Прокурор всегда, после каждого допроса свидетеля заявляет ходатайство об ознакомлении и оглашении из первичных показаний, считает, что есть разночтения, которые нужно уточнить. Вы понимаете, к чему он клонит.

Что первый, что второй свидетель отметили, что на них оказывалось давление. Первый из них был вызван в три часа ночи, провёл он там много времени, примерно до 8 часов вечера этого же дня. Вторая свидетельница также говорит о давлении, что ей не предоставляли адвоката, затем он пришёл, и ей не понравились тёплые отношения адвоката со следователями. Затем она обнаружила, что на четырёх листах поставлена не её подпись, ещё и не той ручкой. Сами мы не увидели разногласий в первичных показаниях. Третий свидетель допрашивался только по эпизоду в «Кофемании» и показал, что он пришёл близко к времени конфликта. Отметил все детали конфликта и сказал, что Саша замахнулся на него стулом и по касательной ударил по руке.

Первые два свидетеля отмечают тот факт, что сначала Саша хотел взять стул, чтобы сесть, а затем потерпевший что-то сказал в лицо Александру, и он рефлекторно на него замахнулся. Никто не говорит о том, что удар пришёлся по голове. После этого мы несколько раз задавали целый ряд вопросов. Господин Пак сознания не потерял, остался в прежнем состоянии. Конфликт продолжался на повышенных тонах. Все свидетели показали, что после того, как конфликт закончился, стороны примирились и принесли взаимные извинения. Некоторые свидетели также сказали, что они даже пожали руки. Если мужчины пожали друг другу руки и принесли извинения, может после такого возникнуть повод для похода в полицию? Я считаю, что нет. Либо ты не извиняйся и вызывай полицию, либо если ты извинился, будь мужчиной.