Samsung Galaxy Fold засветился на новых фото и в видеоролике

В китайской социальной сети Weibo появились новые фотографии, а также видеоролик, которые демонстрируют первый сгибающийся смартфон южнокорейской компании Samsung.
26 апреля в 15 европейских странах откроется прием предварительных заказов на Samsung Galaxy Fold, а продажи начнутся 3 мая, пишет ixbt.com. Также смартфон будет доступен, как минимум, в США и Южной Корее.
В США смартфон Samsung Galaxy Fold будет предлагаться по цене 1800 евро, в Европе цена составит более 2000 евро. Чжан Юй (Zhang Yu), старший вице-президент BOE, заявил в ходе свежего интервью, что к 2021 году цена на складные смартфоны упадет примерно до 1320 евро.
Что касается касается складки на месте сгиба экрана, то она в любом случае заметна, но некоторые источники утверждают, что на прототипах, как на этих фото и видео, она видна больше, чем на финальных образцах.