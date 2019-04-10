Ср, 10.04.2019
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Samsung Galaxy Fold засветился на новых фото и в видеоролике

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Samsung Galaxy Fold.

ФОТО: STEPHEN NELLIS / REUTERS

В китайской социальной сети Weibo появились новые фотографии, а также видеоролик, которые демонстрируют первый сгибающийся смартфон южнокорейской компании Samsung.

Samsung Galaxy Fold засветился на новых фото и в видеоролике
 
Samsung Galaxy Fold засветился на новых фото и в видеоролике
 
Samsung Galaxy Fold засветился на новых фото и в видеоролике
 
Samsung Galaxy Fold засветился на новых фото и в видеоролике
 

26 апреля в 15 европейских странах откроется прием предварительных заказов на Samsung Galaxy Fold, а продажи начнутся 3 мая, пишет ixbt.com. Также смартфон будет доступен, как минимум, в США и Южной Корее.

Samsung Galaxy Fold засветился на новых фото и в видеоролике
 
Samsung Galaxy Fold засветился на новых фото и в видеоролике
 

В США смартфон Samsung Galaxy Fold будет предлагаться по цене 1800 евро, в Европе цена составит более 2000 евро. Чжан Юй (Zhang Yu), старший вице-президент BOE, заявил в ходе свежего интервью, что к 2021 году цена на складные смартфоны упадет примерно до 1320 евро.

Что касается касается складки на месте сгиба экрана, то она в любом случае заметна, но некоторые источники утверждают, что на прототипах, как на этих фото и видео, она видна больше, чем на финальных образцах.

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