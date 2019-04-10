Ср, 10.04.2019
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  • Экзамен на вождение разрешили сдавать на автомобилях с «автоматом» из автошколы

Экзамен на вождение разрешили сдавать на автомобилях с «автоматом» из автошколы

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Автоматическая коробка передач. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Департамент шоссейных дорог изменил правила сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения категории B, разрешив сдавать в департаменте экзамен на предоставленных автошколой автомобилях с автоматической коробкой передач.

Теперь сдающие экзамен на водительское удостоверение могут самостоятельно выбрать, на каком автомобиле это сделать - на экзаменационной машине департамента с механической коробкой передач или на автомобиле из автошколы с «автоматом», сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Если экзамен сдается на принадлежащем автошколе автомобиле с автоматической коробкой передач, зарегистрироваться на него можно только через автошколу.

В таком случае во время экзамена на переднем пассажирском сиденье сидит инструктор из автошколы, а экзаменатор располагается на заднем сиденье. Последний также устанавливает в автомобиле устройство для аудио- и видеозаписи экзамена.

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