Экзамен на вождение разрешили сдавать на автомобилях с «автоматом» из автошколы

Департамент шоссейных дорог изменил правила сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения категории B, разрешив сдавать в департаменте экзамен на предоставленных автошколой автомобилях с автоматической коробкой передач.
Теперь сдающие экзамен на водительское удостоверение могут самостоятельно выбрать, на каком автомобиле это сделать - на экзаменационной машине департамента с механической коробкой передач или на автомобиле из автошколы с «автоматом», сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Если экзамен сдается на принадлежащем автошколе автомобиле с автоматической коробкой передач, зарегистрироваться на него можно только через автошколу.
В таком случае во время экзамена на переднем пассажирском сиденье сидит инструктор из автошколы, а экзаменатор располагается на заднем сиденье. Последний также устанавливает в автомобиле устройство для аудио- и видеозаписи экзамена.