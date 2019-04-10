Экзамен на вождение разрешили сдавать на автомобилях с «автоматом» из автошколы

Теперь сдающие экзамен на водительское удостоверение могут самостоятельно выбрать, на каком автомобиле это сделать - на экзаменационной машине департамента с механической коробкой передач или на автомобиле из автошколы с «автоматом», сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Если экзамен сдается на принадлежащем автошколе автомобиле с автоматической коробкой передач, зарегистрироваться на него можно только через автошколу.