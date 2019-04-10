Ср, 10.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас

В работе YouTube произошел глобальный сбой

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Логотип Youtube.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Пользователи YouTube из разных стран массово сообщают о проблемах в работе видеосервиса. Судя по данным сервиса Downdetector, сбои наблюдаются в России, США, Японии, странах Европы.

Посетители YouTube жалуются на то, что возникли трудности с поисковиком, а также на проблемы при воспроизведении видео. 13 процентов пользователей не могут войти в свои аккаунты, передает «Лента.ру».

Предыдущий крупный сбой на YouTube фиксировался в октябре 2018 года. Тогда большинство жалоб также было связано с проблемами при просмотре видео.

В апреле издание The Verge объявило о закате «золотого века» YouTubе. Издание полагает, что видеохостинг превратился в интернет-копию телевидения, отойдя от принципов поддержки пользовательского контента.

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