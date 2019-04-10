В среду в Таллинне начались крупнейшие в мире учения по киберобороне Locked Shields, они продлятся до пятницы.
Учения Locked Shields проводятся в Таллинне Центром киберобороны каждую весну с 2010 года. Это крупнейшие в мире учения по куиберобороны в реальном времени, они отличаются от других такого рода учений тем, что участники не могут заранее ни продумать, ни обсудить, как выполнять задания по ситуации, которая может сложиться в случае нападения: все участники учений должны сразу реагировать на действия, заложенные в инфосистему командой, отвечающей за проведение учений.
«Синие» команды на учениях защищают компьютерные сети жизненно важных систем, таких как системы распределения электроэнергии, водоочистные сооружения, сети связи, система морского наблюдения. В учениях со своими так называемыми «синими» командами участвуют 23 страны, действия против них организует в Таллинне «красная» команда.
Всего в игровой сети учений почти 4000 виртуальных систем, в режиме реального времени участников учений ожидают более 2500 атак.