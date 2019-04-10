В Таллинне начались крупнейшие в мире учения по киберобороне Locked Shields

Учения Locked Shields проводятся в Таллинне Центром киберобороны каждую весну с 2010 года. Это крупнейшие в мире учения по куиберобороны в реальном времени, они отличаются от других такого рода учений тем, что участники не могут заранее ни продумать, ни обсудить, как выполнять задания по ситуации, которая может сложиться в случае нападения: все участники учений должны сразу реагировать на действия, заложенные в инфосистему командой, отвечающей за проведение учений.