Фото: чудесная квартирка в пярнуской многоэтажке ждет покупателя

В пярнуском пляжном районе ждет не дождется нового собственника светлая и уютная квартира, предлагает портал Kodustiil.
Квартира площадью 46,8 квадратных метров находится на первом этаже построенного в 1968 году дома.
Окна квартиры выходят на обе стороны дома, а состоит она из просторных комнат, кухонного уголка и большого санузла.
Месторасположение тоже замечательное: на расстоянии пешей прогулки находятся и пляж, и центр летней столицы.
Дополнительную информацию можно найти нa портале недвижимости KV.EE.