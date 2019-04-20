Сб, 20.04.2019
Если господин Хельме хочет приехать подоить, добро пожаловать. Пусть приезжает вместе с сынком, который в математике все равно не понимает. Коровы ждут. Меэлис Венно
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  • Фото: чудесная квартирка в пярнуской многоэтажке ждет покупателя

Фото: чудесная квартирка в пярнуской многоэтажке ждет покупателя

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ФОТО: KV.EE

В пярнуском пляжном районе ждет не дождется нового собственника светлая и уютная квартира, предлагает портал Kodustiil

Квартира площадью 46,8 квадратных метров находится на первом этаже построенного в 1968 году дома. 

ФОТО: KV.EE

Окна квартиры выходят на обе стороны дома, а состоит она из просторных комнат, кухонного уголка и большого санузла. 

ФОТО: KV.EE

Месторасположение тоже замечательное: на расстоянии пешей прогулки находятся и пляж, и центр летней столицы. 

Дополнительную информацию можно найти нa портале недвижимости KV.EE.

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