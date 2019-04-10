Кандидат в министры от EKRE: если э-выборы не пройдут тестов, придется подумать об их прекращении

«Совершено неверно считать, что EKRE является слепым препятствием для экономического развития Эстонии со своей миграционной политикой. Напротив, EKRE не чинит никаких препятствий для того, чтобы быть полезным экономике Эстонии, привлекая сюда обложенных крупными налогами ИТ-талантов», - сказал Куузик на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, с точки зрения EKRE, такая иммиграция не вносит существенных изменений в контексте общества и культуры Эстонии: «Это не меняет качество нашей жизни, это всячески в интересах нашего общества и это логично».

Что касается недоверия EKRE к э-выборам, то кандидат в министры сказал, что если они не пройдут тестирования, то нужно подумать об их прекращении.

«Мы могли бы прекратить это доверие и недоверие к э-выборам. Докажем, безопасны ли они, выдержат ли они все тесты. Если они выдержат все тесты – используем их дальше. Если они не заслуживают доверия и тестов не выдержат, подумаем о прекращении – это одна из вещей, о которой мы договорились в этой фракции», - сказал Куузик.